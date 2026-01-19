9人組ガールズグループ・NiziUのMAYAさん（23）が初となる描き下ろし絵本に挑戦。制作秘話や、デビュー5周年を迎えたNiziUでの活動についてインタビューしました。

■MAYA「ありのままの自分で生きることが一番ステキな生き方」

絵本『まっしろなちょうちょ』は、1匹のまっしろな蝶・ナビが“本当の自分の色”を探し求めて羽ばたく姿を描いた、心温まる成長の物語です。作品にはNiziUのメンバーをモデルにしたキャラクターも登場しているということです。

――どのような思いを込めた絵本ですか？

MAYA：“ありのままの自分が一番大切”、“そのままでいいんだよ”というメッセージが込められた絵本です。

いろんな人と出会ったり、いろんな物と出会ったりすると、“あれもいいな、これもいいな”って“自分はどれが好きなんだろう、本当の自分ってどんななんだろう”って思うことはたくさんあって。

それで悩んだり悲しんだり、いろいろな感情になると思うんですけど、やっぱり一番大事なのは、自分自身が感じることやそのままの自分でいることだと感じたので、その思いを絵本に込めました。

――MAYAさん自身の経験も絵本に反映されているのでしょうか？

MAYA：『Nizi Project』（NiziUが誕生したオーディション・プロジェクト）を受けてから、いろんな方と出会って、もちろん今のメンバーとも出会って、そこからNiziUとしてデビューして、いろんなお仕事をさせていただいて。

初めての経験が多すぎて“私いまこれがあっているのかな”とか“私の正解はこれなのか、こうやって進んでいっていいのかな”とか不安に思うことがたくさんあったんですけど、その際にメンバーや私の周りで支えてくださるみなさんから“MAYAはMAYAのままでいいんだよ”って言葉を本当にたくさんいただいて。

そこから自分に自信がつくようにもなりましたし、ありのままの自分で生きることが一番ステキな生き方というか、私もすごく希望を持てる言葉だなと思ったので、私の実体験も含まれている作品だなと思います。

■MAYA「大切な存在を、私の大切な初めての絵本にも入れたいなと」

――作品にはメンバーがモデルのキャラクターも登場するということですが、絵本に登場させた理由はなんでしょうか？

MAYA：私の人生の中でもメンバー8人と出会ったことは本当に大きな変化で大きな刺激になりました。メンバーと出会ってから私の人生がすごく華やかになったというか…

たくさんのことを教えてもらって、本当に一人ひとりを尊敬しているので、だからこそ大切な存在を、私の大切な初めての絵本にも入れたいなと思って、メンバーをモチーフにしたキャラクターたちにして（作品に）入れさせていただきました。

■MAYA「RIMAにはすごく助けてもらって」

――今回は一人での活動ですが、普段のグループ活動との違いはありますか？

MAYA：圧倒的に緊張感が違って（笑）。やっぱり一人で“しっかりしなきゃ！”ってなるし、それを感じるたびにメンバーのありがたみを毎回毎回感じて…

でも今回の制作期間も一人で制作することにはなるんですけど、隣でいつもメンバーがサポートしてくれて。“頑張ってね”とかそういう言葉だけでも本当に励みになりましたし、今日も“行ってくるね”って言ったときに、みんなが“頑張ってね、ファイティン”って言ってくれたのが本当に心強かったので、それ（言葉）をもらって余計に“よし頑張ろう、一人でもしっかりしよう”って、“NiziUにこんな子がいるんだ”ってアピールできるタイミングなので、頑張りたいなって思います！

――絵本の制作期間にメンバーからはどのようなサポートがありましたか？

MAYA：私が番組の準備中に（絵本を）描いているときも “疲れてるんでしょ〜”ってお菓子を買ってきてくれて一緒に食べたりとか、私が集中しているときは邪魔しないようにしてくれたり、たくさん配慮してくれていたのでみんなには感謝でいっぱいです。

RIMAがメンバーの中でもよく絵を描くんですけど、今回iPadで絵を描いていて、使い方で分からないときに“ここってどうしたらいいの？”ってよく教えてもらったり。

RIMAにはすごく助けてもらって、絵の話もよくするんですけど、“ここいいじゃん！”とかいっぱいアドバイスもらって、話を聞いてもらったので、絵でつながっていたメンバーもいました。

■MAYA「みんなで1曲作りたいなって」 挑戦したいことを告白

2025年12月でデビューから5周年を迎えたNiziU。MAYAさんにこれまでの5年間や、今後さらに挑戦してみたいことを聞きました。

――デビュー5周年を迎えました。MAYAさんにとってどんな5年間でしたか？

MAYA：『まっしろなちょうちょ』の（主人公）ナビちゃんの旅のように、いろんなものを吸収して経験して感じた5年間だなって思いました。

逆に（絵本の）最後が、まだ見ぬ世界に飛び立ってみようという感じなんですけど、私もまだまだ楽しみなことがたくさんありますし、NiziUとしてまだみんなとやりたいことがたくさんあるので、この5年間の経験を経て、もっと素晴らしい1年を繰り返していけたらなと思います。

――MAYAさんはNiziUの中で自分のことをどんなキャラクター・ポジションだと感じていますか？

MAYA：そこは私もすごく考える部分はあるんですけど。歌とかダンスとか、そういう分け方じゃなくて“NiziUのMAYA”というジャンルでいいのかなって思いました。

私は好きなものもやって、こうやって絵本にも挑戦させていただいて、ダンスも歌も私だけにしかない魅力ってあると思いますし。もちろんほかの8人にも（魅力は）あって。

そんな9人が合わさってNiziUが生まれるんだなって思うので、私は私のカラーでこれからも頑張り続けたいなって思いました。もう自由にいきたいなって思いました。

――今回は絵本に挑戦しましたが、今後挑戦してみたいことはありますか？

MAYA：クリエーティブな面でいうと、曲を作ってみたくて。NiziUの曲をみんなで、私たちが音楽から作って、歌詞も自分たちで書いて、自分たちで作ったっていう曲が1曲ほしいなっていうのもありますし、今年チャレンジできたら、みんなで1曲作りたいなって思います！

■ファンの存在は「心の支え、心の一部」

――MAYAさんにとってファンであるWithUはどのような存在ですか？

MAYA：う〜ん、簡単な言葉では表せないんですけど、私の心の支え、心の一部というか。本当に全てを愛してくれて、私たちをたくさん応援してくださって、WithUのみなさんがいなかったらここまで来ることはできなかったので、その感謝の気持ちは忘れずに、WithUのみなさんが与えてくれた愛情の倍をみなさんに返していけるようにこれからも頑張り続けていきたいと思います。

きょう初めてお渡し会（取材日：1月11日）でWithUのみなさんに自分が作った作品を手渡ししたんですけど、泣いておめでとうって心から喜んでくださるWithUのみなさんがたくさんいて、私も本当にもらい泣きしそうになって。

こうやってこの作品がみんなの心に届く作品になってよかったなって思いますし、本当にWithUのみなさんあったかいなあって思って、今日は特に感動でほっこりする1日でした。