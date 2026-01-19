韓国ドラマ宮廷アクション史劇『于氏王后』が、2月12日より女性チャンネル♪LaLa TVにて放送される。

参考：ハン・ソヒ×チョン・ジョンソ『PROJECT Y』2026年1月23日公開決定 ティザー予告も

本作は、TVINGが初めて挑戦した本格時代劇。漢や異民族を相手に激戦を繰り返し、国土を守り抜いてきた高句麗の第9代王コ・ナンム（チ・チャンウク）が急逝する。漢から領土を取り戻し、帰還した直後の出来事だった。子がおらず味方がいない王妃ウ・ヒ（チョン・ジョンソ）は、このままでは廃位され、一族ともども宮廷から追い出されてしまう。生き残る唯一の方法は、24時間以内に王の弟の1人を擁立し結婚する娶嫂婚だった。決断したウ・ヒは、王の死を伏せたまま内密に宮廷を抜け出し、第3王子コ・バルギ（イ・スヒョク）の元に向かう。しかし己の野心のために王妃を引きずり下ろしたい弟王子たちや5つの部族が、それぞれに追撃を開始。ウ・ヒは目的を果たし、城に戻ることができるのか。

時代劇初出演かつ初主演となったチョン・ジョンソが演じるのは、王妃ウ・ヒ。理知的な瞳を持つ気高く美しい王妃だけでなく、弓を手に鎧姿で戦う本格アクションに挑んだ。そして、王妃を取り巻く面々には、優れた機知と冷静さを見せる王の参謀役でキム・ムヨル、王妃の姉でありながら王に執着する野心的なキャラクターをチョン・ユミ、王位争いに緊張感を加える冷酷非情な第3王子役でイ・スヒョク、王を支える頼もしい忠臣にパク・ジファンが名を連ねた。そして、物語の柱となる高句麗第9代王をチ・チャンウクが演じた。（文＝リアルサウンド編集部）