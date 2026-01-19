トッテナムとHISがパートナー契約を締結!!現地でジャパンデー開催も「日本にスパーズの聖地を」
株式会社HISは14日、プレミアリーグのトッテナムとオフィシャル・リージョナル・パートナー契約を締結したと発表した。契約期間は2年半。
「今後、HISは日本における唯一のスパーズ公式旅行パートナーとして、観戦ツアーや特別体験プログラムを通じた欧州サッカーの感動と熱狂を日本の皆様にお届けします。本場の感動的なスポーツ体験を、日本のファンや企業に安定的にご提供することで、『世界の熱狂を近づける存在』でありたいと考えております」とし、MF三笘薫が所属するブライトンと対戦予定の4月18日には、本拠地トッテナム・ホットスパー・スタジアムで日本の伝統文化や芸能、芸術を世界に発信する機会として“ジャパンデー”を開催することも発表した。
14日に開かれた会見にはトッテナムのチーフ・レヴェニュー・オフィサー(CRO)であるライアン・ノリス氏、HISの矢田素史代表取締役社長、加治木宏法人営業本部長が出席し、調印書を取り交わした。
加治木本部長はイングランドでプレーする日本人選手の増加や、トッテナムの本拠地であるロンドンまで日本からの直行便があること、ロンドンにはHISのヨーロッパ拠点があることなどを契約締結の理由に挙げ、矢田社長は通常では入手困難なVIPチケットの準備や現地でのレジェンドプレーヤーとのミートアンドグリートツアーなど、HISでしか叶わない企画を展開していく考えを明らかにした。
また、“ジャパンデー”で現地の盛り上がりをつくるだけでなく、国内拠点を活用した「スパーズの聖地」を日本に作っていきたいとし、契約期間の先とはなるが2030年を一つのゴールに掲げ、サッカーを通した様々な活動を行うことによって「ヨーロッパ=HIS」というイメージを根付かせていきたいという。
一方、ライアン・ノリスCROは、日本にはトッテナムの大規模なファンベースが存在していることなどを契約締結の理由に挙げた。さらに、トッテナムにアジアの選手が増えていることにも言及。今後の優秀な選手の獲得にクラブとしても個人としても期待していると話していた。
