プレミア3位なのに「トップ5入りを狙えるチームではない」…アストン・ビラ、エメリ監督の“奇妙”なインタビュー
アストン・ビラのウナイ・エメリ監督が試合後のインタビューで「我々はトップ5の候補ではない」と発言した。英『スカイスポーツ』が伝えている。
18日に開催されたプレミアリーグ第22節でエバートンと対戦した3位のアストン・ビラは後半14分に先制点を献上。そのまま逃げ切りを許し、0-1の完封負けを喫した。
前日に首位のアーセナルがN・フォレストと0-0で引き分けており、勝ち点を詰める好機を喫してしまったアストン・ビラだが、13勝4分け5敗の勝ち点43で3位をキープしている。
上位に位置しているものの、エメリ監督はエバートン戦後に「我々はトップ5入りを狙えるチームではないし、まだ優勝候補ではない。我々よりも潜在能力のあるチームは他にもある」と苛立ちを露わにして語った。
この発言に対し、『スカイスポーツ』の解説者で元イングランド代表のアシュリー・ヤング氏やジェイミー・レドナップ氏は「奇妙だ」と話して困惑。アストン・ビラのOBであるヤング氏は「彼は本当に怒っているように見えたし、奇妙なインタビューだった。試合のことやアーセナルとの差を縮めるチャンスを逃したことについて、もっと話してくれると思っていた。もっと潜在能力のあるチームが5つもあるというのも奇妙だ」と続けている。
18日に開催されたプレミアリーグ第22節でエバートンと対戦した3位のアストン・ビラは後半14分に先制点を献上。そのまま逃げ切りを許し、0-1の完封負けを喫した。
前日に首位のアーセナルがN・フォレストと0-0で引き分けており、勝ち点を詰める好機を喫してしまったアストン・ビラだが、13勝4分け5敗の勝ち点43で3位をキープしている。
この発言に対し、『スカイスポーツ』の解説者で元イングランド代表のアシュリー・ヤング氏やジェイミー・レドナップ氏は「奇妙だ」と話して困惑。アストン・ビラのOBであるヤング氏は「彼は本当に怒っているように見えたし、奇妙なインタビューだった。試合のことやアーセナルとの差を縮めるチャンスを逃したことについて、もっと話してくれると思っていた。もっと潜在能力のあるチームが5つもあるというのも奇妙だ」と続けている。