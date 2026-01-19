太ももがみるみる細く。１日に左右各３回【股関節の柔軟性を高める】簡単ストレッチ
そろそろ春物を投入する時期ですが、「昨年はきれいに履けていたパンツがキツくなった」という方は少なくないと思います。そこで下半身太りの中でも特に気になる太ももの引き締めのために習慣に採り入れたいのが、太もも痩せの鍵とされる股関節の柔軟性を高めつつ、太もも（特に前側）の引き締めに効果的な簡単ストレッチです。
股関節の柔軟性を高める簡単“太もも痩せ”ストレッチ
（１）床に四つん這いになり、片方の脚を体の外側に大きく前に出してつま先を体の外側に向ける
▲前に出した脚のひざは直角に曲げた状態で垂直に床に着きます
（２）（１）の姿勢をキープしたまま両ひじを床に着き、上半身を倒した状態でゆっくり息を吐きながら30秒間キープする
▲キープ時は後ろ脚の太もも（前側）が伸びていることを意識します
脚を変えて反対側も同様に行い、“１日あたり左右各３回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「前に出した脚が体の外側に倒れないようにする（脚を垂直に床に着いた状態をキープする）こと」がポイント。実践時に前脚が体の外側に倒れてしまうと筋肉を十分に伸ばすことができないので、「前脚のひざを倒さない」ように心がけましょう。また、姿勢をキープすることが難しい方は（１）の時に「前脚のつま先を体に対して真っ直ぐにする」と姿勢をキープしやすくなります（ただし、筋肉へのストレッチ効果は小さくなります）。
シンプルなストレッチですが、続けるほど太ももの引き締め効果だけでなく、股関節周りの動きが良くなることを実感できます。ほっそりとした太もも＆下半身に整えていくためにも、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ストレッチ監修：野月愛莉（トレーナー歴６年）＞
