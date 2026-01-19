「そんなつもりないのに」男の“不倫願望”を刺激してしまう女性の特徴
ただ普通に接していただけなのに、既婚男性からなぜか距離を詰められたり、好意を向けられたりした経験はありませんか？それは、あなたが悪いわけでも、誘っているわけでもありません。ただ、男性の“不倫スイッチ”を刺激しやすい振る舞いの傾向が、無意識に出ているだけでしょう。
共感力が高く、話を深く聞きすぎる
相談に乗るのが得意で、相手の気持ちをよく汲み取れる。それは素晴らしい長所ですが、男性側が「理解してくれる特別な存在」と錯覚しやすいポイントでもあります。共感が深まるほど、心理的な距離は一気に縮まりやすくなるのです。
頼られると断れず、境界線を引くのが苦手
お願いされると無理をしてでも応えようとする。誘われても、はっきり断るのが苦手。この“やさしさ”が、男性によっては「踏み込んでも大丈夫」というサインに見えてしまうことがあります。
自己評価が低く、承認されると一気に心が動く
「褒められると嬉しくて頑張ってしまう」「必要とされると断れなくなる」といった傾向があると、男性の言葉が心の支えになりやすく、距離感のブレーキが効きにくくなります。
不倫を引き寄せるのは“性格の欠点”ではありません。むしろ、優しさや真面目さといった長所の裏側で起こりやすいもの。大切なのは自分の境界線を自分で守れるかなので、「ここから先は踏み込ませない」という線を持つようにしてくださいね。 ※画像は生成AIで作成しています
