腰まわりの印象が変わる。１日10回【腹筋×体幹でボディラインを整える】簡単エクササイズ
年齢とともに気になりやすい、お腹まわりのたるみやウエストラインのぼやけ。実は、脂肪だけでなく体幹の使い方が弱くなっていることも少なくありません。そこで取り入れたいのが、腹筋と体幹を同時に刺激できる簡単エクササイズ【ニーアップ】。シンプルな動きながら、腰まわりを内側から支える感覚を育てやすく、習慣化しやすいのも魅力です。
ニーアップ
（１）両ひざを立てて座って手を腰の横に置き、重心を後ろに倒して両脚を腹筋に負荷がかかる位置（床から約40度）に上げる
（２）５秒位かけて両ひざを曲げて体に近づけ、続いて５秒位かけて両ひざを伸ばして（１）の位置に戻す
▲両ひざを曲げ伸ばしする際にかかとが床につかないようにしましょう
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。ウエストラインの変化は日々の小さな積み重ねから生まれるので、無理のない回数から取り入れて、体幹を意識する習慣づくりを。続けるほどに、腰まわりの安定感やシルエットの変化を実感できるはずです。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
