頑張っても痩せない…。40代以降、ダイエットが停滞する本当の原因は「日常の活動量不足」
食事に気をつけ、軽い運動も続けている。それなのに体重がほとんど動かず、「昔より痩せにくくなった」と感じていませんか。40代以降のダイエット停滞は、年齢による代謝低下だけが原因とは限りません。実は見落とされがちなのが、日常の“活動量そのもの”の低下。運動時間は確保できていても、日常生活の中での動きが極端に少なくなることで、消費エネルギーが思った以上に落ちているケースは少なくありません。
「運動しているのに痩せない」は珍しくない
週に数回のウォーキングやストレッチを習慣にしていても「減量できない」という声はよく聞かれます。その理由の一つが、運動時間以外の活動量の減少です。40代になると仕事や家事の効率化、在宅ワーク、移動の減少などにより、無意識のうちに歩く量や立っている時間が減りやすくなります。
活動量が減ると「燃えにくい体」になりやすい
日常の動きが少ない状態が続くと、筋肉の刺激が減り、エネルギーを使う力そのものが弱まりやすくなります。特に下半身や体幹は、歩行や姿勢維持で常に使われる部位。ここが動かなくなると、基礎的な消費量がじわじわと低下します。
また、長時間の座り姿勢は血流を滞らせやすく、むくみや冷えを招きやすいのも特徴。体内循環が落ちると、脂肪の燃焼効率も下がりやすくなり、「食べていないのに痩せない」という感覚につながっていくことになります。
まず見直したいのは「食事・運動」より「動く量と頻度」
活動量を増やすというと、運動時間をさらに増やすイメージを持ちがちですが、まず意識したいのは“こまめに動く頻度”です。長時間座り続けない、こまめに立つ、家事の合間に数分体を動かすなど、小さな積み重ねが１日の消費量を底上げしてくれます。
また、エレベーターを階段に変える、少し遠回りして歩く、電話中は立って話すなど、生活の中に自然な動きを組み込むことが、体への負担を増やさずに活動量を回復させるコツです。
ダイエットが停滞したとき、食事や運動だけを見直しても、努力のわりに成果が出にくいことも。40代以降は「どれだけ動いているか」よりも、「日常の中でどれだけ体を使えているか」という視点も重要です。まずは日常生活の中の動きを少しずつ増やすことで、停滞を抜け出す第一歩にしてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞
🌼「運動しても痩せない」を解消へ！１ヶ月３kg減をめざす【代謝を高めるダイエット習慣】の作り方