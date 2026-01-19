【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年1月26日〜2月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月26日〜2月1日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『よく考えてから行動をとりましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
日々に流されない方が良い時です。何を大切にしていきたいかの優先順位を決めてから動き出すと良いでしょう。仕事や公の場では自分を変化させていかないとトラブルなどに遭いやすいです。世の中の流れなどもよく見ておくと良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分を低く見せて相手に目線を合わせていきます。我慢は多いですが、耐えた分相手からの信頼を得られるので、なるべく安心させてあげるようにしましょう。シングルの方は、地味な生活が好きな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの悩みを重く受け止めてくれないです。
｜時期｜
1月26日 一途なアピールをする ／ 1月27日 欲しいものに対して全力で動く
｜ラッキーアイテム｜
スマホゲーム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞