「難なく結婚できる」アラフォー女性と、「したいのにできない」独女の違いとは？
「出会いがない」と嘆くアラフォー独女。彼女たちはなぜ結婚できないのでしょうか。筆者（50歳で再婚）を含め、アラフォーで難なく結婚した女性たちへのヒアリングを参考に、アラフォー独女が結婚するために変えるべきことをまとめました。
【マンガ】40代の結婚は「意味がない」ですか？ 44歳と42歳、初婚同士の私たちを否定する周囲の言葉
「年齢など符号」胸を張ってそう主張できる人は、いろんな意味で年齢にこだわりを持ちません。アラフォーになろうとも「きっと私にふさわしいパートナーはいる」と信じ、かつ独身の「今」を謳歌（おうか）することも忘れません。
要は何歳であろうと「独身であること」自体が悩みになりません。
問題は、1つ年を重ねるたびに「結婚できないまま、また1つ年をとってしまった……」と気にするタイプの人。
諦めたのか開き直っているのか、表面的には「おひとりさま」を満喫しているように見せているアラフォー独女も少なくありません（そんな独女たちから、筆者は極秘に相談を受けています）。
男性の多くは結婚の目的（の1つ）に「子孫を残すこと」を掲げています。ゆえに一定の年齢以上の女性は、婚活市場において選ばれにくくなります。
しかし、実際のところ、結婚する理由はさまざま。シニア層の婚活が盛んになってきたことからも、年齢に関係なく結婚することは可能です。そう、相手さえいれば。
筆者が今の夫と結婚（再婚）したのは満50歳のとき。出会いはマッチングアプリ（当時47歳）ですが、婚活中年齢をハンデに感じる場面は1つもありませんでした。
「出会えない」と嘆くアラフォー独女と筆者との違いは何か。決して筆者が男性にとっていい条件だったわけではありません。むしろ逆。
物書きという不安定な職業だったり、生活リズムが昼夜逆転していたり、「何を書かれるかわからない」相手の男性にとっては恐怖ともいえるプロフィールは（婚活的には）悪条件の極み。
そんな筆者が悩むことなく結婚までたどり着いた理由や、同じようにアラフォー（アラフィフ）で難なく結婚した女性たちへのヒアリングから分析した「アラフォー独女が結婚するために変えるべきこと」をまとめてみました。
「今さら若作りなんて痛々しい」と、彼女たちは年齢に抗うことをしません。それどころか、重ねた年齢のぶん得ることができた知性や経験、経済的な自立を誇りに思っています。
若さと引き換えに手に入れた「大人の余裕」は、男性にとっても魅力的なもの。「自分」というブランドで勝負できる大人の女性を、大人の男性は選ぶのです。
2. 相手に望む条件が少ないのは、自分が多くを持っているから
「年収1000万円以上」「イケメン」などと相手に多くの条件を求めるのは、自分自身が何も持っていないから。
20代の未熟なうちならば、相手のスペックで穴埋めするのもアリかもしれません。でもアラフォーで結婚した女性は、自分のキャリアや趣味、友人関係が充実しており、すでに「幸せな独身生活」を確立しています。
相手に求めるのは、スペックよりも「居心地のよさ」。彼女たちにとって結婚は「満たすもの」ではなく「より豊かにするもの」なのです。
3. 愛情は求めるのではなく、与えるものだと知っている
婚活で迷走するアラフォー独女は「誰かに愛されたい」「誰かに守られたい」という「受け身の愛」を求めがち。しかし愛とは「与えること」で循環するのです。
相手を思いやり、尊敬し、その人の幸せを願う気持ちが、結果として自分への愛情となって返ってくることを、彼女たちは経験則で知っています。
自分の価値は「誰に愛されているか」で決まるものではありません。相手の心に安らぎや喜びを「与える」側の女になること。それが長続きする関係を築く、唯一無二の法則です。
結婚をゴールとした「狩り」をひとまず保留にし、独身である「今の生活」を最大限に楽しんでみてください。趣味でも仕事でも、没頭できるものを見つけるのが先決です。
人生を豊かに生きている女性は、それ自体が魅力となり、自然とすてきなパートナーを引き寄せます。自分自身が「この人の隣にいたら楽しいだろうな」と思えるような、豊かで自立した大人になりましょう。
相手に「選んでもらう」のではなく「私がこの人を幸せにしてあげたい」と思えるかどうか。そんな大人の心構えが、年齢を「武器」に変えるのです。
(文:島田 佳奈（恋愛ガイド）)
