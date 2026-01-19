バスケットボールの祭典『りそなグループBリーグオールスター2026』が18日までの3日間、長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で、初めて開催されました。

長崎が “熱気に包まれた3日間” を振り返ります。

バスケ界のスター選手が一堂に会し、長崎市で3日間開催されたバスケットボールの祭典『りそなグループ Bリーグオールスターゲームウィークエンド 2026』。

開幕日の記者会見には、オールスター本戦に出場する全26選手が登壇しました。

ムードメーカーとして知られる「群馬クレインサンダーズ」の辻 直人選手が、さだまさしさんのヒット曲「関白宣言」ならぬ『開幕宣言』を披露。

（つじまさし 歌唱「♪開幕宣言」）

「♪～オールスター本番前に 言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが おれの本音を聞いておけ。 (…省略)

川真田以外は～口出しせず 黙って俺についてこい！ オールスター開幕」

会場を笑いで包みました。

その後は、選手たちがそれぞれの “公約” を発表。

「長崎ヴェルカ」から選出された馬場 雄大選手と川真田 紘也選手が、オールスターを盛り上げるために協力しあうことを誓ったほか、雲仙市出身で「サンロッカーズ渋谷」の田中 大貴選手が、地元への思いを語りました。

（B.WHITE 馬場 雄大選手）

「バスケットだけではなく、長崎市を巻き込んでやる活動もあるので、楽しんでもらいたい」

（B.WHITE 田中 大貴選手）

「長崎出身のBリーガーがどんどん出てきてほしい思いは強いので、子ども達にいい影響を与えられるオールスター期間にできたらいい」

3日間のチケットはすべて完売し、満員のハピネスアリーナで迎えた開幕。

今年は、初めて4つの選抜チームによるトーナメント戦が行われました。

また 出島メッセ長崎では、誰でも無料で参加できる「りそなグループ Bリーグオールスターフェス 2026」を開催。

オープニングステージには赤い龍が登場し、高校生が龍踊で来場者を歓迎しました。

会場は、Bリーグ最大のグッズ販売エリアのほか、パブリックビューイングやステージイベント、無料で遊べるブースなどが登場し、連日にぎわいました。

Bリーグの関係者らによる『アリーナを核としたまちづくり』をテーマにしたカンファレンスでは、長崎スタジアムシティの運営などを行う「リージョナルクリエーション長崎」の岩下 英樹社長や、鈴木長崎市長らが登壇。

民間と自治体の連携事例も紹介されました。

（リージョナルクリエーション長崎 岩下 英樹社長）

「(スタジアムシティは）民官連携。私たちが先行して民設民営でスタートしたが、そこに運営面で行政の皆さんがたくさん乗っかってくれ、“まちの社会解決” を一緒にしていこうというサイクルが今、回り始めた」

2日目はコンテストが行われ、リーグトップクラスのプレーにファンが熱狂しました。

選手たちはスケジュールの合間を縫って、イベントにも積極的に参加。

馬場選手が登場したのは、Bリーグによる社会課題の解決に向けた「B.Hope」ブースです。

家庭で余った食品を持ち寄り、子ども食堂や福祉施設などに寄付するフードドライブが行われ、馬場選手も協力を呼びかけました。

（長崎市から）

「めっちゃかっこよかった」

（長崎市から）

「(フードドライブ)を、積極的にやってみようと思った」

「サンロッカーズ渋谷」のジョシュ・ホーキンソン選手や、松浦市出身で「アルティーリ千葉」の黒川 虎徹選手は、子どもたちにごみの削減やリサイクルの大切さを “ゲーム形式” で伝えるプログラム「ECO ASSIST」に参加しました。

（ジョシュ・ホーキンソン選手）

「こういうイベントが本当に好きなので、(ごみの)リデュース〔＝削減〕やリサイクルのことを学んで、子どもたちと一緒に時間を過ごして、とても楽しかった」

（参加児童）

「(選手は)でかかった」

（参加児童）

「ドリブルは腰の高さでと教えてもらった。楽しかった！」

最終日となる3日目。

オールスター本戦前に行われたのは「リモートコーチングsupported bySoftBank」。

挑戦する機会が限られる “島の子どもたち” に、選手などがリモートで指導し、オールスターの会場で披露する企画です。

挑戦したのは、平戸市の中学生たち。

約1か月間にわたり練習してきた成果を発揮すると、会場は温かい拍手に包まれました。

そして迎えたオールスター本戦。

「B.BLACK」と「B.WHITE」の2チームにわかれ、対戦します。

スター選手が集結したパフォーマンスを観ようと、全国から多くのファンやブースターが、ハピネスアリーナに詰めかけました。

（首都圏から）

「絶対ブラックが勝ちます！エイエイオー」

（東京から）

「毎年オールスターは、入場の時の派手な演出が楽しみなので、どんなかたちで入場するか、楽しみにしている」

“個性豊かな入場” も、見どころの一つとなっているオールスター。

馬場選手はランタンを身にまとい、15人前の皿うどんをほおばりながら登場。

特大のカステラを手に現れたのは、川真田選手。

長崎ならではの入場で、会場のボルテージも高まります。

試合は、第1クオーターからビッグプレーの応酬に…。

B.WHITEは、日本代表が競演。ホーキンソン選手からのパスから「千葉ジェッツ」渡邊 雄太選手がアリウープダンク。

するとB.BLACKは「レバンガ北海道」富永 啓生選手が、難しい態勢からスリーポイント成功。

松浦市出身の黒川選手も、初のオールスター出場でゴールを射貫きます。

第2クオーター、B.WHITEのヴェルカコンビも、息の合ったコンビプレーを魅せます。

馬場選手のふわりと浮かせるパスに反応した川真田選手が豪快なダンク。

そして、B.WHITEの田中選手と、B.BLACK富永選手が、し烈なMVP争いを披露。

田中選手は、前半終了間際に2本連続でスリーポイント。続く第3クオーターには、富樫選手のパスからダンクを決めます。

しかし、富永選手もスリーポイント2本を沈めると勢いに乗ります。

迎えた試合終了間際、ボールは田中選手へ。

ブザービーターを決め、勝負あり。

133-122でB.WHITEが勝利し、見事、田中選手が初のMVPを獲得しました。

（初のMVP 田中 大貴選手）

「3日間を通じて長崎の盛り上がりをすごく感じて、素晴らしいオールスターウィークエンドになった。

リーグのスター選手が長崎に集まって直接触れ合ったりすることで、長崎からもっとプロの選手が出てきてほしいと願っている」

（松浦市出身 黒川 虎徹選手）

「バスケットキャリアにおいて地元でオールスターがあることは、いい経験ができたと思うし、これからのバスケットボール人生で、さらに長崎に恩返し出来たらいいなと思う」

（長崎ヴェルカ 川真田 紘也選手）

「本当に充実した3日間だったし、バスケ以外でもバスケでも両方とも充実した3日間だった」

（長崎市から）

「楽しかった。(応援しているのは）馬場雄大選手とマイキー(川真田)選手。馬場雄大選手、大好き」

（大阪から）

「(田中)大貴選手がすごかった。スリー(ポイントシュート)がバシバシ決まって、本当にかっこよかった。選手がみんな楽しそうなのと、会場のハピアリの雰囲気も最高で、長崎が大好きになった」

“バスケ一色”に染まった3日間の長崎。

メイン会場のハピネスアリーナには、約1万6000人、出島メッセ長崎には3万4000人が詰めかけました。

（B.LEAGUE 佐野 正昭 専務理事）

「率直に大成功。1万人くらいの人が、チケットを持っていなくても長崎に触れて、長崎を愛してくれる。そういうことまでできた。この熱量をヴェルカや地域の人と一緒に盛り上げていきたい」

次回のオールスターは、愛知県で開催されます。