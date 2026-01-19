YouTuberで美容系インフルエンサーの菜々さんは1月18日、自身のInstagramを更新。結婚式の前撮りショットに絶賛の声が集まりました。（サムネイル画像出典：菜々さん公式Instagramより）

YouTuberで美容系インフルエンサーの菜々さんは1月18日、自身のInstagramを更新。結婚式の前撮りショットを披露しました。

【写真】菜々の結婚式の前撮りショット

「可愛すぎる！！！」

菜々さんは「Thank you」とつづり、4枚の写真を投稿。夫との結婚式の前撮りショットです。白いウエディングドレスは肩周りが大胆に開いたデザインで、美しいデコルテと胸元が際立つエレガントな一着となっています。

1枚目は海をバックにした岩場で、2人が見つめ合うロマンチックな全身ショットです。ほかには夕日を背景にしたシルエットや、夫に優しく抱き上げられる瞬間など、さまざまなポージングが収められています。まるで映画のワンシーンのような美しい写真ばかりです。

ファンからは、「可愛すぎる！！！結婚したくなる！！」「素敵！！！ほんっとーにかわいい美しい」「か、かわいい」「シンプルで新郎新婦が映えててとても素敵」「好きですほんとに」「はー！可愛い」と、絶賛の声が集まりました。

結婚式の前撮りのオフショットも披露

2025年11月1日には「本日ずっと楽しみにしていた撮影をしてきました」と、結婚式の前撮りのオフショットも披露していた菜々さん。ファンからは、「とっても綺麗」「お天気良くてよかった」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)