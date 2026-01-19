「結婚したくなる！」女性YouTuber、前撮りショットに絶賛の声「シンプルで新郎新婦が映えててとても素敵」
YouTuberで美容系インフルエンサーの菜々さんは1月18日、自身のInstagramを更新。結婚式の前撮りショットを披露しました。
【写真】菜々の結婚式の前撮りショット
1枚目は海をバックにした岩場で、2人が見つめ合うロマンチックな全身ショットです。ほかには夕日を背景にしたシルエットや、夫に優しく抱き上げられる瞬間など、さまざまなポージングが収められています。まるで映画のワンシーンのような美しい写真ばかりです。
ファンからは、「可愛すぎる！！！結婚したくなる！！」「素敵！！！ほんっとーにかわいい美しい」「か、かわいい」「シンプルで新郎新婦が映えててとても素敵」「好きですほんとに」「はー！可愛い」と、絶賛の声が集まりました。
「可愛すぎる！！！」菜々さんは「Thank you」とつづり、4枚の写真を投稿。夫との結婚式の前撮りショットです。白いウエディングドレスは肩周りが大胆に開いたデザインで、美しいデコルテと胸元が際立つエレガントな一着となっています。
