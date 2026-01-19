小腸から続く最後の消化管である「大腸」は、消化・吸収が終わった食物の残りかすの最終処理場であり、便をつくって溜め、排泄する仕事を担っています。大腸を通過する内容物には、食物中の発がん物質や細菌、場合によってはウイルスなども含まれ、さらに腸内の悪玉菌がつくる有害物質まで加わります。いわば、大腸は体内の汚物処理場のような場所といえます。では、大腸はどのような構造になっているのでしょうか。

大腸のはじまりは右下腹部で、そこから時計回りにアルファベットのMのような形でお腹を一周し、肛門へとつながっています。個人差はあるものの、長さはおよそ1.5m、直径は5〜8cmの太い管です。ハウストラと呼ばれるふくらみがたくさんあり、外側には結腸ヒモと呼ばれる筋肉のすじが縦に3本ついていて、これにたぐられるように蛇腹状になっています。大腸の内壁には、小腸と違って絨毛はなく、なめらかです。

大腸の構造は、大きく盲腸、結腸、直腸の3つの部分に分けられます。小腸と大腸は回盲口でつながっており、その下の袋状の部分を盲腸といいます。結腸よりも太く、下には長さ5〜10cmの虫垂が下がっています。回盲口には回盲弁（バウヒン弁）と呼ばれる弁があり、内容物がいったん大腸に入ると小腸に逆流することはありません。

結腸は、大腸で最も長い部分で、何ヵ所かわん曲している部分があります。上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸の4つに分けられます。上行結腸と下行結腸は腹壁に固定されていますが、横行結腸とS状結腸は固定されておらず、お腹の中でブラブラした状態になっています。

直腸は、S状結腸と肛門を結ぶところにあり、盲腸同様に太く、結腸を移動しながら作られた便やガスをためておく役割を果たしています。（監修：健康管理士一般指導員）