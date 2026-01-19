俳優の名取裕子さん（68）が19日、出演する映画の完成披露に、お笑いタレントの友近さん（52）と白川士監督とともに登場し、名取さんが友近さんの撮影現場での物静かな一面を明かしました。

イベントは、名取さんと友近さんがW主演する映画『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』の完成披露です。昭和から平成にかけて数多く制作・放送されていた“2時間サスペンスドラマ”の新たな可能性を映画館で届ける企画として制作され、今回がそのシリーズ第1弾となっています。

■主演2人の撮影現場での“正反対の過ごし方”

友近さんは、名取さんとW主演することについて「名取さんとバディを組ませていただけるというお話を聞いた時にはビックリしまして。名取さんとは以前から交流させていただいていて、今回共演させていただいて、キュートな方でしかも面白くて。なんでもできる女優さんなんだなというので、本当に改めて近くで名取さんの演技とか、演技じゃない部分とかも見させていただいて本当にお勉強になりました」と、2時間サスペンスドラマの常連でもある名取さんとの共演を喜びました。

一方、名取さんは友近さんの現場での様子について「友近さんって前から知ってはいたんですけど、女優としての友近さんとは長く一緒にいたことがなかったんですけど、本当に真面目でセリフとかもきちんと全部入って、現場でものすごくお静かな方」と、友近さんが現場では静かに過ごしていたと明かしました。

続けて名取さんは「“あのさ、これなんとかで、これ食べる？”って楽屋入っていっても、シーンとして台本読んでる。“あ、大丈夫です”とか言って、すごい集中力。私は“お昼にこれ食べたらおいしいかな”、“これなんとかかな”、“これどうしたらおいしいかな”とか、まかないのおばちゃんみたいなことしか考えてないんですけど。本当に友近さんは口数も少なく、現場でも静かに。ビックリしました。集中力とセリフの入れ方とかが」と、友近さんの集中力に驚いたと語りました。

そんな現場での過ごし方について友近さんは「現場でも、私もはっちゃけたいんですよ。いろんな人としゃべったり、お会いするの初めての方もいらっしゃるし」と、実際はしゃべりたい気持ちがあったことを明かし、「でもその時間でセリフが入らなかったら逆に迷惑かけちゃう、じゃあセリフ覚えようって、そっちに集中しちゃうんですよね。なので、名取さんが逆に羨ましかったんですよ。こんなにすごくおしゃべりされてると思って」と、現場で正反対の過ごし方をしている名取さんが羨ましかったと語りました。