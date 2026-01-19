櫻井翔さん（43）が19日、自身が出演する自動車保険の新CM発表会に登場し、2026年の抱負などについて明かしました。

2026年に入ってからの過ごし方について聞かれた櫻井さんは、「日本全国いろんなところに取材に行っています。加えて、年明けてから自分でハンドルを握る機会も多かったので、安全を意識しながら。より意識しながらハンドルを握るようになりました」と話しました。

さらに、2026年の抱負について聞かれると「海を越えて海外にも取材に行けたらなと思っています。まもなくミラノ・コルティナオリンピックも始まりますし、冬季オリンピックの取材もしたいし、それのあとも海外の取材も増えたらいいなと思います。加えて、3月から嵐のコンサートも始まりますので、嵐としての準備も併せてやっていきたいというのが2026年の目標です」と、キャスターや嵐としての抱負を明かしました。

■解答理由は「20年近く僕は赤を常に身にまとってきたので」

また、イベントでは保険や車についての○×クイズを行う場面も。“事故率が低い車の色は赤である、○か×か”というクイズに、『○』と解答した櫻井さん。理由について聞かれると「グループ活動をする中で、メンバーカラーというものがあるんですけど、僕ら。僕、赤担当なんですね。願いも込めて、20年近く僕は赤を常に身にまとってきたので。事故率が低いといいなという」と願いを込めて解答。しかし、正解は『×』。事故率が低い車の色はシルバーだという答えを聞くと、「赤も低いと思うんですけどね、より低いんでしょうね」と、少し悔しそうに話しました。

櫻井さんが登場したのは『チューリッヒ保険会社』の新CM発表会です。