aoen¡¢¡ÈÉÃÍî¤Á¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÉÈäÏª¡¡ºÇ¿·ºî¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡HYBE¤Î»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦JCONIC¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aoen¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¤¬¡¢3·î18Æü¤Ë2nd Single¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÖVisual Photo -0ÉÃ ver.-¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëaoen
¡¡¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¿´¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î1ÉÃ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºÇ¿·ºî¡£Åù¿ÈÂç¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ÇÀÄ½Õ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡ÈÀÄ½Õ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡É¤È¤·¤ÆÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëaoen¤¬¡¢1ÉÃ¤Ç°ìÀ¸¿´¤Ë»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾×·â¤ä´¶³Ð¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤ I love you¡£¡×¡ÖBLUE DIARY¡×¤Î4¶Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡19Æü¸á¸å7»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖVisual Photo -0ÉÃ ver.-¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Îä¤¿¤¯À¡¤ó¤ÀÌµºÌ¿§¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÀÅ¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¾×Æ°¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ¼ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¿·¤¿¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤½¤Î°ì½Ö¤Î¤¤é¤á¤¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÉÃÍî¤Á¥Õ¥§¥¤¥¹¡É¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿Visual Photo¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£21Æü¸á¸å7»þ¤Ë¤Ï¡ÖVisual Photo -After 0 ver.-¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡aoen¤Ï¡¢Í¥¼ù¡ÊYUJU¡Ë¡¢Î°Éö¡ÊRUKA¡Ë¡¢²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¡¢µ±¡ÊHIKARU¡Ë¡¢ñ¥ÂÀ¡ÊSOTA¡Ë¡¢µþ½õ¡ÊKYOSUKE¡Ë¡¢Îé±û¡ÊREO¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2025Ç¯6·î¤ËDebut Single¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ (The Blue Sun)¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëaoen
¡¡¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¿´¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î1ÉÃ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºÇ¿·ºî¡£Åù¿ÈÂç¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ÇÀÄ½Õ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡ÈÀÄ½Õ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡É¤È¤·¤ÆÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëaoen¤¬¡¢1ÉÃ¤Ç°ìÀ¸¿´¤Ë»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾×·â¤ä´¶³Ð¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤ I love you¡£¡×¡ÖBLUE DIARY¡×¤Î4¶Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡aoen¤Ï¡¢Í¥¼ù¡ÊYUJU¡Ë¡¢Î°Éö¡ÊRUKA¡Ë¡¢²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¡¢µ±¡ÊHIKARU¡Ë¡¢ñ¥ÂÀ¡ÊSOTA¡Ë¡¢µþ½õ¡ÊKYOSUKE¡Ë¡¢Îé±û¡ÊREO¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2025Ç¯6·î¤ËDebut Single¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ (The Blue Sun)¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£