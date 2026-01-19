佐々木健介さん（59）・北斗晶さん（58）夫妻が、睡眠時無呼吸症候群の啓発イベントに登場。家族の健康を守るために行うべきことを語りました。

佐々木さんはこのイベントを機に検査したそうで、『睡眠時無呼吸症候群』の可能性があることを指摘されたといいます。北斗さんはそれを聞き、「ある意味ほっとしました。夫婦お互い、いびきがうるさいと言い合っていた。でも言い合えることが、検査に行こうよって言えることが、家族の健康を守ることにつながっていくんだなって実感しました」と話しました。

■ブラマヨ小杉竜一 いびきに対する家族の反応は

イベントには『睡眠時無呼吸症候群』を公表するブラックマヨネーズ・小杉竜一さん（52）も登場し、ギャグ「ヒーハー！」を披露。

通院・治療で生活が結構変わったという小杉さん。家族は自身に気を使い、いびきを指摘してこなかったことを明かしました。

それ対して、佐々木さんは「（小杉さんの妻は）優しいですね。うちの場合は僕の耳元で“うるせぇ！”ってすごかった」と、北斗さんとのリアルな生活事情を語りました。