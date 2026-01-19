12星座×タロット占い「天秤座（てんびん座）」2026年1月19日（月）〜1月25日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年1月19日（月）〜1月25日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■天秤座（てんびん座）
カード：月（正位置）
不安が判断を鈍らせていく。目に見える状況よりも心の声に従うべきとき。家庭の問題や内面にスポットが当たる。無意識の欲求が出てきて混乱しそうだが、自己理解を深めるチャンスでもある。夢や予感に重要なメッセージあり。曖昧さを受け入れよ。
■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）
天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。
