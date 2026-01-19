『海底47m』シリーズのヨハネス・ロバーツが手掛ける密室パニックシチュエーションスリラー『おさるのベン』が２月20 日(金)より公開。家族の一員として愛されていたペットのチンパンジーが豹変する、本作の“違和感”を凝縮したTVCM映像が解禁された。主人公の日本語音声を上田麗奈、ナレーションとタイトルコールを諏訪部順一が務めている。なお、劇場上映は日本語字幕のみとなっており、二人の声が聞けるのはこのCMのみとなる。

CM映像は、はにかみながら握手をする友好的なベンの姿から始まり、徐々に様子がおかしくなっていく。主人公ルーシーの不安は恐怖へと変わり、絶叫が響き渡る……。

本作は１月９日に全米公開され、『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』に次ぐ初登場２位、新作映画としては１位というスマッシュヒットを記録。劇場では悲鳴と笑いが交錯するポップコーンムービーとして楽しまれているようだ。『NOPE／ノープ』のゴーディ（チンパンジー）はポップコーンが喉を通らない怖さだったけれど、ベンはどうかな？

『おさるのベン』

2026年２月20日（金）全国ロードショー

©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.