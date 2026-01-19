¡Ö¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤à¡× ¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡ ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦ÆüüâÎÉ¼Â¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¿©»ö¤Î½ÅÍ×À
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¿©¤äÎÁÍý¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤Î¾®ÃÝµ®»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£Âè57²óÌÜ¡¦58²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÆü郄ÎÉ¼Â¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Í§Ã£¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤ä¤ó¤«¡×¤Î°ì¸À¤ÇÎÁÍý¿Í¤ÎÆ»¤Ø
Æü郄¤µ¤ó¤Î²È¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó²È·Ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤â¤½¤â¾¦Çä¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÏÆ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Æ¤«¤é¤â¡Ø¤¤¤¤Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤«¡¢¼«±ÒÂâ°÷¤«ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2Ï²¤·¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÍî¤Ã¤³¤Á¤Æ¡Ä¡£¡ØµÊÃãÅ¹¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Ä´Íý»Õ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢¤è¤¯µÊÃãÅ¹¤Ë¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿©¤Ù¤¿¾Æ¤ÈÓ¤ä¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Çºî¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤¤¤ä¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÎÍýÍ³¤ÇÄ´Íý»Õ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æþ³Ø¼°¤Î¤È¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ªÅ¹¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤«Ãæ¹ñÎÁÍý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È³Ø±àÄ¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¸å¡¹Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢Î¾Êý¤È¤âÌÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤«¡£¥é¡¼¥á¥ó²°¤ä¥Ñ¥¹¥¿²°¤Ê¤É¡¢Äã»ñËÜ¤ÇÅ¹¤¬»ý¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
Åö»þ¡¢¿À¸Í¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï4¸®¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¤ÇÎÁÍý¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¡¢Âçºå¤ÇÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ªºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ë¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Îº¢¡¢¿À¸Í¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Æþ¤ë¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¤ò¼¤á¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î´Ö¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¤âÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¡Ø¥É¥ó¥Ê¥í¥¤¥ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÅ¤¤¤ÇËèÆü¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2¥ö·î·Ð¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø²¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë¡Ø¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡Ø¤ªÁ°ºî¤ì¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆü¿©¤Ù¤ÆË°¤¤Ê¤¤ÎÁÍý¤¬¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×
»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¥¸¤µ¤ó¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤
¤½¤Î¸å¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¿À¸Í¤ò½Ð¤è¤¦¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿Æü郄¤µ¤ó¡£¾å»Ê¤Î¾å³Á¸µ¥·¥§¥Õ¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤«Åìµþ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¡Ø¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥Ï¥Ê¥À¡Ù¤È¤¤¤¦Åìµþ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¥ë¥¤¥¸¡¦¥Õ¥£¥À¥ó¥¶¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥·¥§¥Õ¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
1940Ç¯¤ËÆüÆÈ°Ë»°¹ñÆ±ÌÁ¤¬Ä´°õ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ºÇ½é¤Ë¹ß»²¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¿À¸Í¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·³´Ï¤¬ÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢4¿Í¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅìµþ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤µ¤ó¡¢½ÈÀî¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ù¡¼¥é¤µ¤ó¡¢»ä¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ó¥Ê¥í¥¤¥ä¡£¤½¤·¤ÆºÇÇ¯¾¯¤¬¥ë¥¤¥¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÇÔÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£ÂçÂÎ¤ß¤Ê¤µ¤óÊÆ·³´ðÃÏ¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¥¤¥¸¤µ¤ó¤âÊÆ·³´ðÃÏ¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î4¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¹¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¸¸¥¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆüËÜ¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÜÌ±¤·¤¿Æî¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ô¥¶¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
Æü郄¤µ¤ó¤Î»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ë¥ë¥¤¥¸¤µ¤ó¤Ï¡¢É¡²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ë¥¤¥¸¤µ¤ó¡¢º£Æü¤âµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÉÕäµ¤À¤é¤±¤Î¥ë¥¤¥¸¤µ¤ó¤ÎËÜ¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤ÎËÜ¤ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤â°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÎÁÍý¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤À¤È¤¤ì¤¤¤ËÊ¬Î¥¤µ¤»¤Ê¤¤¤Çºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¥¤¥¸¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬Î¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ëÌ£ÉÕ¤±¤À¤±¤É¡¢¥ë¥¤¥¸¤µ¤ó¤Î¥½¡¼¥¹¤òçÓ¤á¤ë¤È¡Ø¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ç¤·¤¿¡×
3Ç¯´Ö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢½¤¶È¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡×
28ºÐ¤Î¤È¤¡¢Æü郄¤µ¤ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë½¤¶È¤Ë¸þ¤«¤¦¡£3Ç¯´Ö¤Ç14¸®¤â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Î¡Ø¥¨¥Î¥Æ¥«¡¦¥Ô¥ó¥¥ª¡¼¥ê¡Ù¤È¤¤¤¦Åö»þÆó¥ÄÀ±¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½¤¶È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÇó¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤Î»°¥ÄÀ±¤Î¤ªÅ¹¡Ø¥°¥¢¥ë¥Æ¥£¥¨¥í¡¦¥Þ¥ë¥±¡¼¥¸¡Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¤½¤Î2¸®¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆü郄¤µ¤ó¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤³¤ÎÎÁÍý¤ò³Ø¤Ö¤Î¤Ê¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¥ª¡¼¥ê¤µ¤ó¤È¥Þ¥ë¥±¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ë¡Ø»ä¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤ò³Ø¤ó¤Çµ¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤±¡Ù¤È2¿Í¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥±¡¼¥¸¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥À¥ë¡¦¥Ú¥¹¥«¥È¡¼¥ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤µ¤ó¤È¥Ê¥Ç¥£¥¢¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆü郄¤µ¤ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢½¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÈà¤é¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬ÎÁÍý¤ò³Ø¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¦¤Á¤Ë¥Ö¥é¥Ü¡¼¤ÊÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¡£µëÎÁ¤ÏÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¿²¤ë¾ì½ê¤ÈÏÅ¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤é²¿¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤µ¤ó¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò5¸®¤Û¤É¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤â¸ÀÍÕ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤ºËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£¼êÂÇ¤ÁÌÍ¤ä¤ªÊÆ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¥¿¤È¤«¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¿¡¼¤È¤«Æ°ÊªÀ»éËÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¹½½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¨¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Çµ¤¸õÉ÷ÅÚ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÆî¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆü郄¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤È¤Ï¡È¥¢¥Û¤Ê¿å¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æî¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×
ËÌ¤ÈÆî¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü郄¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬Æî¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆî¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤È°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÎÁÍý¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÆî¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢½¤¶È¤ÇÆÀ¤¿¡Ö¿Í¤È¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ
µ¢¹ñ¸å¡¢Æü郄¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ»³ºê¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡£¿·¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òºî¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢½éÂå¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢2ÂåÌÜ¤òÃµ¤·¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÍ·¤Ó¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ»³ºê¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¤½¤í¤½¤í¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤È¤ä¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£31ºÐ¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢½¤¶È¤ÇÆÀ¤¿°ìÈÖÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢Æü郄¤µ¤ó¤Ï³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤òÅ¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸Ä¼¼¤Ç¾¦ÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½÷À¤ò¸ýÀâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ï³«ÊüÅª¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏYouTube¤ò¸«¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ÆþÀÒ¤·¤¿Æü¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£ÆþÀÒ¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¡¢3Ç¯ÌÜ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤ÏÇ¯Ãæ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Á³¸÷¤¬Ãí¤°ÌÀ¤ë¤¤Å¹Æâ¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¡¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¢¡×
¡Ö²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ä¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Ë¤âÆüËÜ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆü郄¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¡Öº¬Äì¤È¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤äÊ¸²½¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªÌ£Á¹½Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»Íµ¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¦¿©ºà¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÊTEXT¡§»³ÅÄ¼þÊ¿¡Ë
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
🎵Spotify
https://hubs.li/Q02qmsmm0
🎵Amazon Music
https://hubs.li/Q02qmslg0
🎵Apple Podcast
http://hubs.li/Q02qmztw0
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
Âè57²ó¡¦Âè58²ó¡Ê12·î19Æü¡¦26ÆüÇÛ¿®¡Ë¡¡Æü郄ÎÉ¼Â¤µ¤ó
¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡£1957Ç¯ Ê¼¸Ë¸©¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¡£1986Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÅÏ¤ë¡£¥ß¥·¥å¥é¥óÌ¾Å¹¤ÇÆ¯¤¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¤ò¸¦ïÓ¤¹¤Ù¤¯ËÌ¤«¤éÆî¤Þ¤Ç14¸®¤Ç½¤¹Ô¡£µ¢¹ñ¸å¡¢1990Ç¯¡ØACQUAPAZZA¡Ù¥ª¡¼¥×¥ó¡¢ÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£µû²ð¤äÌîºÚ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÄó¾§¡£2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ËYouTube¡ØÆü郄ÎÉ¼Â¤ÎACQUAPAZZA¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï18.4Ëü¿Í¡¿2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¡£¤ª¤¦¤Á¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÅÁÆ»»Õ¤È¤·¤Æ¡¢TV¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¡£2022Ç¯ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§²Ä¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡×¤ËÁª½Ð¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡Ž¥Æü郄ÎÉ¼Â¥·¥§¥Õ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ù¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡Î® ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¶Ë¤á¤ë Æü郄¥·¥§¥Õ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÍýÍ³¡Ù¡Ø¶µ¤¨¤ÆÆü郄¥·¥§¥Õ¡ªºÇ¶¯¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£
YouTube¡§Æü郄ÎÉ¼Â¤ÎACQUAPAZZA¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
HP¡§¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡
Facebook¡§¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡
Instagram¡§@acquapazza_aoyama
¡Ú¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Û¡¡
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾®ÃÝ µ®»Ò
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¼Ò°÷¡¿½éÂåÊÔ½¸Ä¹¡¿ÎÁÍý°¦¹¥²È¡£
¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý🍳»Å»ö¤âÎÁÍý¡£Ãø½ñ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î´Ý°Åµ¤Ç³°¿©¥ì¥Ù¥ë¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ø»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤´¤Ï¤óºî¤ê¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
X¡§ @takakodeli
Instagram¡§ @takakodeli