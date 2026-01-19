俳優の上坂樹里さん（20）が、“若手俳優の登竜門”といわれるスキー旅行キャンペーンの新TVCMに出演。インタビューでは人生初のスキーに挑戦した感想や、2026年の抱負を語りました。

上坂さんは2021年に『ミスセブンティーン2021」でSeventeenの専属モデルとなり、俳優デビュー。その後、数々のドラマに出演し、2025年に映画初出演を果たすなど、今注目の俳優の一人です。今回、上坂さんが出演したのが『JR SKISKI』の新CM。このCMには、これまでに広瀬すずさんや浜辺美波さん、本田翼さんたちが起用されてきました。

■初挑戦のスキーに苦戦「頭の中では爽やかに滑れるイメージはあった」

実は今までスキーをしたことがなかったという上坂さん。CM撮影で初挑戦した、スキーの感想を聞かれると「頭の中では爽やかに滑れるイメージはあったんですけど、実際に挑戦してみると、立つのも最初は難しくて、歩いたり、基本動作が難しかったんですけど、少しずつ安定して立てるようになったり、ちょっと滑れるようになったり、その感覚を味わえることがとても楽しかったです」と、苦戦したものの、初めてのスキーを楽しんだ様子を見せました。

■今年の抱負明かす「体力をつけたいなと思って」

また、今年の抱負を聞かれると“体力をつける”と明かし、「今まで運動をちゃんと習慣的にやっていなくて、これからたくさんお芝居もしたいですし、お仕事をしていく中で、ちゃんと自分の体をケアするというところに、これからもっと気を使いたいなと思いました。今回の撮影でも“スキーってこんなに体力を使うんだ！”って思ったので、次ゲレンデに来る機会があった時に、ずーっと1日中できるような、そんな体力をつけたいなと思って、この抱負にしました」とコメントしました。

上坂さんが出演するのはJR SKISKI 新TVCM『今だけは青い冬。』ゲレンデ篇です。