映画ランキング：『ズートピア２』7週連続1位 新作は『ウォーフェア〜』『有吉の壁〜』『28年後〜』がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（1月16日〜18日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『ズートピア２』が週末3日間で動員34万5000人、興行収入4億8100万円をあげ、7週連続で1位をキープした。累計成績は動員952万人、興収129億円を突破した。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
16日からIMAXでの上映がスタートした『国宝』は、前週よりスリーランクアップの2位となり、週末3日間の成績は動員7万3000人、興収1億2000万円を記録。より没入感の高い映像体験ができる4Kアップコンバート版での上映となっており、23日からはDolbyCinemaでも上映が開始される。なお、累計成績は動員1370万人、興収193億円を突破している。
公開4週目の『映画ラストマン‐FIRST LOVE‐』は前週よりワンランクダウンの3位となり、週末3日間で動員7万1000人、興収9800万円をあげた。累計成績は動員100万人、興収13億円を超えている。
4位には、イラク戦争で敵に包囲された米特殊部隊8人の脱出劇の実話を描いた『ウォーフェア 戦地最前線』が初登場。『シビル・ウォー アメリカ最後の日』のアレックス・ガーランド監督が、共同監督として迎えたレイ・メンドーサの従軍体験を基に製作。出演はディファラオ・ウン=ア=タイ、ウィル・ポールター、ジョセフ・クイン、ほか。
新作では、7位に有吉弘行が監督になって芸人たちにムチャブリを展開する冠番組の人気企画を映画化した『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』がランクイン。出演はとにかく明るい安村、イワクラ（蛙亭）、えいじ（インポッシブル）、ほか。なお、『映画 京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』も同時上映されている。
8位には、人間と感染者の命がけのサバイバル・スリラーを描いたシリーズ第4弾『28年後...白骨の神殿』がランクイン。監督はニア・ダコスタ、出演はレイフ・ファインズ、アルフィー・ウィリアムズ、ジャック・オコンネル、ほか。
また、『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』が9日からのドルビーシネマ先行に続き、16日から全国で復活上映され、9位にランクインした。
■全国映画動員ランキングトップ10（1月16日〜18日）
1（1→）ズートピア２（公開週7）
2（5↑）国宝（33）
3（2↓）映画ラストマン‐FIRST LOVE‐（4）
4（NEW）ウォーフェア 戦地最前線（1）
5（3↓）劇場版 緊急取調室 THE FINAL（4）
6（4↓）アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ（5）
7（NEW）有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」
8（NEW）28年後... 白骨の神殿（1）
9（−）劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK（2）
10（11↑）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（18）
※11（−）栄光のバックホーム（8）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
16日からIMAXでの上映がスタートした『国宝』は、前週よりスリーランクアップの2位となり、週末3日間の成績は動員7万3000人、興収1億2000万円を記録。より没入感の高い映像体験ができる4Kアップコンバート版での上映となっており、23日からはDolbyCinemaでも上映が開始される。なお、累計成績は動員1370万人、興収193億円を突破している。
4位には、イラク戦争で敵に包囲された米特殊部隊8人の脱出劇の実話を描いた『ウォーフェア 戦地最前線』が初登場。『シビル・ウォー アメリカ最後の日』のアレックス・ガーランド監督が、共同監督として迎えたレイ・メンドーサの従軍体験を基に製作。出演はディファラオ・ウン=ア=タイ、ウィル・ポールター、ジョセフ・クイン、ほか。
新作では、7位に有吉弘行が監督になって芸人たちにムチャブリを展開する冠番組の人気企画を映画化した『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』がランクイン。出演はとにかく明るい安村、イワクラ（蛙亭）、えいじ（インポッシブル）、ほか。なお、『映画 京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』も同時上映されている。
8位には、人間と感染者の命がけのサバイバル・スリラーを描いたシリーズ第4弾『28年後...白骨の神殿』がランクイン。監督はニア・ダコスタ、出演はレイフ・ファインズ、アルフィー・ウィリアムズ、ジャック・オコンネル、ほか。
また、『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』が9日からのドルビーシネマ先行に続き、16日から全国で復活上映され、9位にランクインした。
■全国映画動員ランキングトップ10（1月16日〜18日）
1（1→）ズートピア２（公開週7）
2（5↑）国宝（33）
3（2↓）映画ラストマン‐FIRST LOVE‐（4）
4（NEW）ウォーフェア 戦地最前線（1）
5（3↓）劇場版 緊急取調室 THE FINAL（4）
6（4↓）アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ（5）
7（NEW）有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」
8（NEW）28年後... 白骨の神殿（1）
9（−）劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK（2）
10（11↑）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（18）
※11（−）栄光のバックホーム（8）