¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡¡¥×¥íÌîµå¥¹¥¿¡¼½¸·ë¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯VSºå¿ÀºÆ¤Ó¡ª¥È¡¼¥¯ÆüËÜ°ì·èÄêSP¡×¤¬18Æü¸á¸å7»þ¤«¤é2»þ´ÖÆÃÈÖ¤ÇÊüÁ÷¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹²¬Âç»ÖÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¡¢ÂÀÅÄÌºÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¡¢Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬½Ð±é¡£ËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÎÉ÷Ï¤»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹²¬¤Ï¡Öµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÏÂ¿Ê¬¤Ç¤¹¤É¡¢12µåÃÄ¤Ç°ìÈÖ¤ªÉ÷Ï¤¤¬¹¤¤¡£¥µ¥¦¥Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿åÉ÷Ï¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢30¿Í¤°¤é¤¤Æþ¤ì¤ë¡£¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼«Ëý¡£
¡¡Á¾Ã«¤Ï¡ÖÉ÷Ï¤¤Î°Ø»Ò¤â5¼ïÎà¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö¡û¡û¡û¡û¤Î·Á¤È¤«¤Î°Ø»Ò¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Á¾Ã«¤Î¸ý¸µ¤Ï¡Ö¡©¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç±£¤µ¤ì¡¢²»À¼¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤Èµ¬À©²»¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö·Á¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¥¤¥¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·âÈ¯¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£MC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¤Ã¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÈ¾¾Ð¤¤¡£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Î°Ø»Ò¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Á¾Ã«¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£²¿¤«¡Ä²¿¤Ç¤³¤ì»È¤¦¤ó¤«¤Ê¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬²þ¤á¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¥Þ¥¸¤Ç¤¢¤ó¤Î¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¹²¬¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡£Ã¯¤¬»È¤¦¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÆÜµÜ¤µ¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÂÀÅÄ¤â¡Ö°Ø»Ò¤Ë¡ÈÆÜ¡É¡ÈµÜ¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÉÍÅÄ¤â¶¦±éÁª¼ê¤é¤â¤½¤í¤Ã¤ÆÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ìÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡×¤ÈÊäÂ¾ðÊó¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤âµþ¥»¥é¤Ç¥Û¡¼¥à»î¹ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Î°Ø»Ò¤ò¸«¤¿¤é¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÌðÌî·óÍÑ¡É¤Ã¤Æ¡£ÌðÌî¥³¡¼¥Á¤¬Â¿Ê¬¡×¤ÈÌ¾Á°¤¬½ñ¤²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£