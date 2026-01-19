中間選挙は「手ごろな価格の実現」が焦点

【ワシントン＝坂本幸信、ニューヨーク＝木瀬武】米国の大統領に就任してから２０日で１年となるトランプ氏は、関税を外交カードに世界を翻弄（ほんろう）し、日本経済も大きな打撃を受けた。

好調な株価などを背景に就任後の成果をアピールするが、物価高への不満は低・中所得者層を中心に高まっている。不安定さを増す政権運営が、再び世界経済を混乱に巻き込む恐れもある。

■「関税王」

「Ｔｈｅ Ｔａｒｉｆｆ Ｋｉｎｇ」――。トランプ米大統領は１６日、成果を誇示するように、自らの写真に「関税王」との言葉を添え、ＳＮＳに投稿した。

トランプ氏はこの１年、関税で世界を揺さぶり続けた。就任からわずか１０日余りの昨年２月、合成麻薬の流入などを理由に中国への追加関税を発動した。その後も鉄鋼・アルミや自動車といった分野別関税に加え、幅広い品目を対象とする「相互関税」を打ち出し、複数の法律を根拠に世界へ圧力をかけた。

高関税措置が世界経済や貿易を冷え込ませるとの懸念が一気に高まり、株価は急落した。４月４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は２２００ドル以上下落し、週明け４月７日の東京市場でも日経平均株価（２２５種）が２６００円超安の３万１０００円台に落ち込んだ。

日本企業の業績にも甚大な影響を与えた。トヨタ自動車など自動車大手７社は関税の影響により、２５年４〜９月だけで本業のもうけを示す営業利益が計約１・５兆円押し下げられた。

日米の株式市場はトランプ氏が繰り出すＳＮＳの発信などに反応し、乱高下を繰り返したが、関税交渉が進むにつれて株価は回復基調を取り戻す。日米両国が合意に至った昨夏以降は、人工知能（ＡＩ）や半導体関連の業績拡大への期待も追い風となり、日米ともに最高値圏が続いた。

昨春時点では自動車などの輸出産業を中心に減益予想を出す企業が相次いだが、２５年９月中間決算では通期の業績予想を開示した企業の３割にあたる約３００社が最終利益を上方修正し、下方修正した１３０社を上回った。

ＳＭＢＣ日興証券の関口直人氏は「トランプ政権の関税や対中政策はこの１年、徐々にマイルドな方向に落ち着いてきた。経済への影響は想定ほど大きくなかった」と指摘する。

■ひずみ

一方、米国では高関税政策によるひずみも出始めている。

１３日に公表された昨年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率は、前年同月比２・７％だった。高関税政策による押し上げは全体では緩やかに推移しているように見える。しかし、コーヒーは前年同月から１９％、牛肉は１６％、砂糖・菓子類は６％上昇し、国民生活を直撃している。

トランプ氏は１３日、「関税政策は正しいと、今では誰もが認めている」と成果を誇示した。米国内では株高で資産が膨らんだ高所得者層の消費が活発化する一方、低・中所得者層は物価高で生活が圧迫され、「二極化」への不満が高まっている。

今秋の中間選挙では、「アフォーダビリティー」（手ごろな価格）の実現が焦点の一つで、トランプ氏は関税収入をテコに物価高対策を打ち出す構えだ。

ただ、関税政策にも不透明感が漂う。米連邦最高裁判所が２０日以降に示す相互関税などの合法性を巡る判決で政府側が敗訴すれば、２０兆円超の返還を迫られるとの指摘もある。トランプ氏は敗訴した場合、他の法律を使って関税の徴収を続け、日本などとの貿易交渉の合意を解消する意向を示す。

安全保障など外交の場に経済政策を積極的に持ち出すトランプ氏の手法について、東京海上アセットマネジメントの鶴田零氏は「想定外の悪材料となる懸念はこの先もぬぐえない」との見方を示す。