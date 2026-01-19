仲野太賀が主演するＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」が１８日、第３回が放送され、豊臣兄弟の幼少期を演じた子役に注目が集まった。

池松壮亮演じる藤吉郎（のちの豊臣秀吉）の幼少役を、昨年のＮＨＫ朝ドラ「あんぱん」で柳井嵩（北村匠海）の幼少役を演じた木村優来（９）が、仲野演じる小一郎（のちの豊臣秀長）の幼少役を、同じく「あんぱん」で崇の弟、千尋（中沢元紀）の幼少役だった平山正剛（７）が演じていた。

「あんぱん」から「豊臣兄弟！」へのバトンタッチに、ネットは話題沸騰。「藤吉郎と小一郎の幼少期の子役ちゃんたち、あんぱんの崇と千尋兄弟じゃない？と思って調べたらやっぱりそうやった！！」「豊臣兄弟に子役で＃あんぱんの柳井兄弟いたよね…？間違ってないよね…？」「子役豊臣兄弟は、子役あんぱん兄弟だったのでは」「豊臣兄弟の子役あんぱん兄弟だよね？？」「豊臣兄弟の子役、朝ドラあんぱんのあの兄弟の子役だよね！藤吉郎の子役だけかと思ったら小一郎の子役も！なんか嬉しい！」「子役、どっちもあんぱん？」「あんぱんの兄弟子役がそのまま豊臣兄弟でも兄弟役とは面白い」など書き込みが殺到している。