ハートのモチーフがかわいい。PEACH JOHNからバレンタインコレクション発売

PEACH JOHNは1月14日、バレンタインコレクションを公式通販サイトと全国の店舗にて発売しました。

■ハートやローズがモチーフのランジェリーなどが登場

同コレクションでは、ハートや薔薇のモチーフをデコレーションしたランジェリーや、ペアで楽しめるルームウェア、ギフトに使えるコフレなどを揃えています。

「ハートリング」シリーズでは、ポップな手描きタッチのハート柄刺しゅうレースをあしらい、中央にハート型リングを配置したブラと、ショーツ・ソングを用意しました。カラーはブラックとレッドの2色展開です。

「ハートロマンティック」シリーズでは、バラ柄プリント、“Rose always”のメッセージ刺しゅう、波型のストレッチレースとデコラティブな要素を詰め込んだランジェリーを展開。ブラはノンワイヤーで、センターに輝くラインストーンチャームが特徴です。カラー展開は、ピンクベージュ、レッドの2色。

「ローズチュールトライアングル」シリーズでは、小さなバラの花で埋め尽くされたような立体的なローズチュールをカップ全体にデコレーションしたブラが登場。グラデーションプリントで、本物のブーケのようなリアルな発色を実現しました。チュールリボンのストラップは、取り外しできます。カラーは、ピンク、レッドを用意しました。

そのほか、ハート柄ベロアセットアップ＆あったかカーディガンや、ハートとチェック柄をあわせたルームウェア、バレンタイン仕様の柄で展開する「サーマルパジャマ」も登場します。

コフレには、PJ BEAUTYから「ボムバストクリームセット」や「ヒップルン薬用ホワイトクリームセット」を用意。バストやヒップをケアするクリームに、リップケースチャームが付いたセットとなっています。贈り物に使える「ハンドケアギフトセット」も登場します。

■商品概要

商品名：ハートリングブラ

価格：3,900円

商品名：ハートリングショーツ

価格：1,800円

商品名：ハートリングソング

価格：1,800円

商品名：ハートロマンティックレースノンワイヤーブラ

価格：3,900円

商品名：ハートロマンティックショーツ

価格：1,800円

商品名：ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ

価格：3,600円

商品名：ローズチュールショーツ

価格：1,800円

商品名：ハートロマンティックベロアブラキャミソール

価格：4,200円

商品名：ハートロマンティックベロアタップパンツ

価格：3,300円

商品名：ホイップリーハートシャギーカーディガン

価格：5,480円

商品名：ホイップリーハートチェックパジャマ

価格：7,980円

商品名：サーマルHARAマキパジャマ

価格：4,480円

商品名：ボムバストクリームセット

価格：4,598円

商品名：ヒップルン薬用ホワイトクリームセット

価格：3,256円

商品名：デリケートケアセット

価格：4,400円

商品名：パフュームド ボディローションセット

価格：3,691円

商品名：ハンドケアギフトセット

価格：990円

（フォルサ）