「チョコレートバンク」と「たべっ子どうぶつ」のコラボ商品が数量限定で登場
ギンビスは1月16日より、メゾンカカオの姉妹ブランド「チョコレートバンク」とのコラボ商品「BANKたべっ子どうぶつ」を、ジェイアール名古屋タカシマヤ「アムール・デュ・ショコラ」にて数量限定で販売します。
■こだわりのいちご味のビスケットとミルクチョコレートが融合
同商品は、いちごチョコレートをしみ込ませたビスケット「たべっ子どうぶつ こだわりのいちご味」と、ミルクチョコレートを組み合わせたお菓子です。
ビスケットには、「あまおう」と「とちおとめ」の2種類のいちご原料を贅沢に使用しています。
ミルクチョコレートは、同商品のためだけにコロンビアの2つの産地のカカオを選び、ブレンドしたものとなっています。キャラメル感やアーモンドのような香りが特徴とのこと。
チョコレートバンクの2026コレクションコンセプトとなる“SAFARI”の世界観を詰め込んだ限定仕様のパッケージデザインにて展開します。
■商品概要
商品名：BANK たべっ子どうぶつ（18枚入り）
販売期間：2026年1月16日〜2月14日
販売場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ10階「アムール・デュ・ショコラ」、チョコレートバンク
販売価格：2,916円
（フォルサ）