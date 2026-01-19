クラブハリエ×コメダ珈琲。バレンタインコレクションにコラボ商品2種が登場

クラブハリエは1月4日〜2月15日、珈琲所 コメダ珈琲店とCLUB HARIEのコラボレーション商品となる「ハートブラウニー」と「ブラウニーサンド」を、「クラブハリエ バレンタインコレクション2026」にて販売します。

■深煎りしたコメダブレンドのコーヒーを使用したスイーツ

「ハートブラウニー」（2,376円）は、コメダブレンドの豆をあえて深煎りにして抽出したコーヒーを生地やガナッシュに使用。

ガナッシュは、コーヒーの香りと深みを活かしたシェフこだわりのチョコレートとホワイトチョコレートの2層にし、ナッツがアクセントの生地とあわせてまろやかな味わいに仕立てています。

ブラウニーはパズルのピースのように切り分け、中にはコーヒーカップのモチーフをしのばせました。

「ブラウニーサンド」（3個入1,080円、5個入1,890円）は、コメダブレンドの豆をあえて深煎りにして抽出したコーヒーを使い、しっとりと仕上げたブラウニー生地を、ビターチョコレートでコーティング。細かく砕いたコーヒー豆を練り込んだサクサクのサブレでサンドしました。

■商品概要

商品名：コメダ珈琲店×CLUB HARIE ハートブラウニーコメダブレンド

価格：10ピース2,376円

販売期間／販売店舗

1月4日〜受注開始／クラブハリエ公式オンラインショップ

1月10日〜2月15日／ラ コリーナ近江八幡 マーケット

1月15日〜2月14日／クラブハリエ 舞浜イクスピアリ店

1月16日〜2月14日／ジェイアール名古屋タカシマヤ「Amour du Chocolat! 2026〜ショコラ大好き！〜」、B-studio 名古屋高島屋店

1月17日〜2月14日／京都高島屋「Amour du Chocolat! 2026」

1月17日〜2月15日／大丸札幌店「Chocolat Promenade」

1月21日〜2月14日／ジェイアール名古屋タカシマヤ フードメゾン岡崎店「Amour du Chocolat! 2026」、クラブハリエ うめだ阪急店

1月28日〜2月14日／あべのハルカス近鉄本店「バレンタイン ショコラ コレクション 2026」

商品名：コメダ珈琲店×CLUB HARIE ブラウニーサンドコメダブレンド

価格：3個入1,080円、5個入1,890円

1月4日〜受注開始／クラブハリエ公式オンラインショップ

1月10日〜2月15日／ラ コリーナ近江八幡 マーケット

1月16日〜2月14日／ジェイアール名古屋タカシマヤ「Amour du Chocolat! 2026〜ショコラ大好き！〜」

（フォルサ）