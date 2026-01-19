菓匠三全の冬季限定商品「萩の調」が登場。名古屋タカシマヤ「2026 アムール・デュ・ショコラ」にて先行販売

菓匠三全は1月16日より、冬季限定商品「萩の調」を、ジェイアール名古屋タカシマヤ「2026 アムール・デュ・ショコラ」にて先行販売。東京・大阪・仙台エリアにて順次取り扱います。

■オリジナルのチョコクリームが入ったショコラ風味のカステラ

同商品は、菓匠三全の代表商品である「萩の月」の姉妹品で、オリジナルのチョコクリームをショコラ風味のカステラ生地でやさしく包んでいるのが特徴です。

小箱のパッケージには、“月の光のなかで、萩の咲く宮城野に流れる琴の調（しらべ）”をイメージした林静一氏のイラストと、藤田貞雄氏の“みちのくの山河に萩の調べ澄む”の句をデザインしています。

■商品概要

商品名：萩の調

内容量：6個入

販売価格：2,251円

販売場所／期間

【期間限定催事】

ジェイアール名古屋タカシマヤ「2026 アムール・デュ・ショコラ」10階 メイン会場／1月16日〜2月14日

JR仙台駅3階 みどりの窓口前／1月23日〜2月1日

エスパル仙台東館2F 伊達のこみち前特設スペース／2月6日〜15日

【KASHO SANZEN】

グランスタ東京店、エキュート品川店、SMILE TOKYO前／1月21日〜3月31日

大丸東京店、阪神梅田店／1月21日〜3月14日

【菓匠三全】

広瀬通り大町本店、卸町本店、エスパル店、三越店、藤崎店／1月29日〜2月14日

【オンラインショップ】

萩の調／1月21日 10時〜

（フォルサ）