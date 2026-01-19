ミルキー好きは必食！ 不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」に新商品4品が登場

不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」は1月9日より、新商品4品を全店にて順次発売します。

■定番商品にチョコレートがかかったドーナツも

新商品には、ミルキーに使用している北海道産練乳を練りこんだ生地を米油で揚げた定番商品「milkyドーナツ」にチョコレートがけをしたドーナツのほか、ふわもち食感に仕上げた「リングドーナツ」やリングドーナツの製造過程にて作られた「ドーナツのまんなか」が登場します。

「milkyドーナツ（苺チョコ）」（238円）は、「milkyドーナツ」に苺風味のチョコレートをかけ、ホワイトチョコチップをトッピングしています。

「milkyドーナツ（ホワイトチョコ）」（238円）は、「milkyドーナツ」にホワイトチョコレートをかけ、カラフルなチョコスプレーをトッピングしています。

「リングドーナツ（プレーン）」（212円）は、ミルキーに使用している北海道産練乳を練りこんだ生地を米油で揚げ、練乳シュガーをまとわせ、優しい味わいに仕上げています。

「ドーナツのまんなか（国産きな粉）」（212円）は、「リングドーナツ」のくりぬかれた真ん中を揚げた、ふぞろいな形が特徴のプチドーナツ。国産きな粉をまぶして仕上げました。3個入りでの販売です。

また、1月16日には「ペコちゃんmilkyドーナツ アリオ亀有店」がオープン予定となっています。

■商品概要

商品名：milkyドーナツ（苺チョコ）

価格：238円

商品名：milkyドーナツ（ホワイトチョコ）

価格：238円

商品名：リングドーナツ（プレーン）

価格：212円

商品名：ドーナツのまんなか（国産きな粉）

価格：212円

販売場所：ペコちゃんmilkyドーナツ全店

（フォルサ）