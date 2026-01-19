今田美桜さんの至福の表情に注目。「Mister Donut×GODIVA」新TVCM「甘やかしていい日。」篇が放映

ダスキンが運営するミスタードーナツは1月9日、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボレーションした新商品『Mister Donut×GODIVA』全5種類を発売しました。新商品発売に伴い、同日より新TVCM「甘やかしていい日。」篇も放映開始しました。

■今田美桜さんが「自分へのご褒美」「リラックス法」を語るメイキング動画も公開

同コレクションは、ミスタードーナツ日本での創業55周年と、ゴディバ創業100周年を記念し共に仕上げた特別なアニバーサリーコレクション。

新TVCM「Mister Donut×GODIVA 「甘やかしていい日。」篇」（15秒）には、今田美桜さんが出演。仕事を頑張った自分へのご褒美としてドーナツを味わう、至福のひとときが描かれています。今田さんがリラックスムードでまったりと過ごす姿や、甘いドーナツに心までほどける幸せそうな可愛らしい表情に注目です。

1月16日からは、今田さんが自撮りで「甘やかしていい日」の様子を届けるVlog風のWEB動画も、X, TikTok, Instagramで公開予定です。

1月8日には、撮影の舞台裏を収録したメイキング動画やインタビュー動画を先行公開しました。インタビューで今田さんは、新商品の食感や上品な甘さを絶賛したほか、自身の日常的なリフレッシュ方法や自分へのご褒美、冬の楽しみ方として温泉やお散歩などについて語っています。

■CM概要

CMタイトル：新TVCM「Mister Donut×GODIVA 「甘やかしていい日。」篇」（15秒）

CMムービー：https://youtu.be/9pE0psH59vc

インタビュー動画 YouTube URL：https://youtu.be/ng1v8r4tBKs

メイキング動画 YouTube URL：https://youtu.be/yK_u0b6O9Vo

「Mister Donut×GODIVA」特設サイト：https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/260109_godiva/

WEB動画タイトル：「甘やかしていい日のVlog Mio Imada」

公開日：2026年1月16日（金）

公開範囲：X, TikTok, Instagram

（フォルサ）