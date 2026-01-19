¶È³¦½é¡ª »°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤¬±Ä¶È¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅÚÆü½ËÄêµÙ¡×¤òÆ³Æþ
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯5·î¤è¤ê°ìÉôÊª·ï¤Î±Ä¶È¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶È³¦¤Ç½é¢¨1¤È¤Ê¤ë¡ÖÅÚÆü½ËÄêµÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±Ä¶È¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¯´Ä¶À°È÷¤È¸ÜµÒÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÎ¾Î©
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¸þ¾å»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯½©¤è¤ê°ìÉôÊª·ï¤Ç¡ÖÆüÍËÆüÄêµÙ¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎËþÂÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼Ò°÷¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¼Ò°÷¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤¤¤¤¤¤¤È³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¸«³Ø¢¨2¡×¤Ç¤¤ë½»ÂðÈÎÇä¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¡¢¡ÖÅÚÆü½ËÄêµÙ¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯5·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö»°°æ¤Î¤¹¤Þ¤¤ ¿·½É¥µ¥í¥ó¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÊª·ï¸¡Æ¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê±Ä¶È¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç½»ÂðÈÎÇä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª·ï¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ä±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤È¤Î¾¦ÃÌ¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¼èÆÀ¡¦¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤ÎÈÎÇä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î°ÆÆâ¤ò¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤Î¸«³Ø¡×¤È¡ÖÊ¿Æü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¡×¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ»»þ´Ö¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½êÍ×»þ´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë½»¤Þ¤¤¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤äÆ¯¤Êý¤ËÀ©Ìó¤Î¤¢¤ë±Ä¶È¼Ò°÷¤â½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬µ±¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¡¢¤¹¤Þ¤¤¤È¤¯¤é¤·¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤â¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÁ´½»Âð»ö¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ØLife-styling ¡ß ·ÐÇ¯Í¥²½¡Ù¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤Ë¤¯¤é¤»¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡¦SDGs¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£Æ±¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆÃÄ§
1¡¥¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÅÚÆü½ËÄêµÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Ø
ÈÎÇä¼êË¡¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î±Ä¶È¼Ò°÷¤ÏÅÚÆü½ËÄêµÙ¤ÎÆ³Æþ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ØÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½½Ê¬¤ËÊª·ï¸¡Æ¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°é»ù¤ä²ð¸î¤Ç½µËö¤Ë²ÈÂ²¤Î¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¼Ò°÷¤Ç¤â±Ä¶È¸½¾ì¤Ç¤Î³èÌö¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íºà¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÈÁÈ¿¥³èÎÏ¤òÆ±»þ¤Ë¶¯²½¡£¼Ò°÷¤¬¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°Í¤é¤ºÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤òÃßÀÑ¤Ç¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°ìÁØ½¼¼Â¤·¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¡×¤ò¼Â¸½
Æ±¼Ò¤Ï2021Ç¯½©¤«¤é¡ÖÆüÍËÆüÄêµÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿Êª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¼êË¡¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢°ÜÆ°¤ä»þ´ÖÂÓ¤ÎÀ©Ìó¤¬ÂçÉý¤Ë´ËÏÂ¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤ä±óÊý¤Ëºß½»¤¹¤ë¿Í¤Î¸¡Æ¤¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢À®ÌóÎ¨¤Î²þÁ±¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö½é·üÇ°¤µ¤ì¤¿ÈÎÇä·ë²Ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÈÎÇä¿ÊÄ½¤ä¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»Üºö¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¡Ö¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤È¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¡×¤¬Î¾Î©²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´ð¤Ë¡¢º£²ó¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡ÖÅÚÆü½ËÄêµÙ¡×¤Ø¤È¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¼Ò°÷¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤½»ÂðÈÎÇä¤Î·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¸åËþÂÅÙ¥¢¥ó¥±¡¼¥È
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó85¡óÄøÅÙ¤¬ÂÐÌÌ¾¦ÃÌ¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¤È²óÅú¡£
¡þÄ´ºº³µÍ×
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¸åËþÂÅÙ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼440Ì¾
Ä´ººÊýË¡ ¡§Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö ¡§2023Ç¯4·î1Æü¡Á2025Ç¯9·î30Æü
¢£¡Ö»°°æ¤Î¤¹¤Þ¤¤ ¿·½É¥µ¥í¥ó¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
1¡¥¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¸«³Ø¡Ê¢¨2¡Ë¡×¡¡¿·½»ÂðÈÎÇä¥»¥ó¥¿¡¼¡ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤Î¿·¤·¤¤½»ÂðÈÎÇä¥¹¥¿¥¤¥ë
2026Ç¯5·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¡Ö»°°æ¤Î¤¹¤Þ¤¤ ¿·½É¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü½Ë¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ê¢¨2¡Ë¸«³Ø¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î½»ÂðÈÎÇä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄêµÙÆü¤Ë¤Ï¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬Æ±¹Ô¤»¤º¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µ¤·Ú¤Ë¼«Í³¤Ë¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¸«³Ø¤·¡¢Êª·ï¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸½ºß´ë²èÃæ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤ä±óÊý¤Ëºß½»¤Î¿Í¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÊª·ï¾ÜºÙ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤Î²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚÄêµÙ¤ÎÊª·ï¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿Ê¿Æü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤ä¡¢±óÊý¤Ëºß½»¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡×ÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£
»öÁ°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤Ë¤è¤ê¡¢Íè¾ì¤¹¤ëÁ°¤Ëµ¿ÌäÅÀ¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«³Ø¤µ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥AI¡ßVR¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½¼¼Â¤ÇÊª·ï¸¡Æ¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢Web¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤¬´°·ë
¡Ö»°°æ¤Î¤¹¤Þ¤¤ ¿·½É¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¤ÏÈÎÇä¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½»¸Í¥¿¥¤¥×¤òVR¤ÇºÆ¸½¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¹¤µ¤äÄ¯Ë¾¡¢²È¶ñ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÀß¸½ÃÏ¤Î³¹¾ðÊó¤òAI¤Ç¿ï»þ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¶áÎÙºß½»¼Ô¤ÎÀ¸¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÎÀ¼¤òAI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È¼ÂºÝ¤ÎÊë¤é¤·¡É¤ò¼«Á³¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤äWeb¤Ç¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¾ðÊó¤Ï½»ÂðÈÎÇä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸¡Æ¤¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»°°æ¤Î¤¹¤Þ¤¤ ¿·½É¥µ¥í¥ó¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÏ»ÃúÌÜ24ÈÖ1¹æ¡¡À¾¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
¸òÄÌ¡§Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¤ÎÆâÀþ¡ÖÀ¾¿·½É¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
ÄêµÙÆü¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦²Æµ¨µÙ¶È¤Ê¤É½ü¤¯¡Ë¡§
¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¡¡Ëè½µ²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü¡¦ÌÚÍËÆü
¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
¡¦2019Ç¯1·î¡¡³«¶È
¡¦2025Ç¯2·î¡¡¸½½êºßÃÏ¤Ë°ÜÅ¾
¡¦2026Ç¯1·î¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÃå¹©¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦2026Ç¯5·î¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë³«¶È¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ãÃí¼á¡ä
¢¨1¡¡ÀÜµÒ¤òÈ¼¤¦±Ä¶È¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÅÚÆü½ËÄêµÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä´ë¶È¥µ¥¤¥È¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÏÆ±¼Ò¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½êÈ¯É½¤Î¡Ö2024Ç¯Á´¹ñÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¼çÊÌ¶¡µë¸Í¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¾å°Ì20¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤ËÆ±¼ÒÆÈ¼«Ä´ºº¡Ë
¢¨2 Ëè½µ·îÍËÆü¤ÏÄêµÙÆü¤È¤·¡¢½µ6Æü¤ò¸«³Ø²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Æ±»ÜºöÆ³ÆþÊª·ï
Êª·ïÌ¾¡§¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥ºÅì¹â±ß»û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¹â±ß»ûÆî1ÃúÌÜ454ÈÖ7³°¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¡§ÅìµþÃÏ²¼Å´´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÖÅì¹â±ß»û¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ3Ê¬
ÍÑÅÓÃÏ°è¡§¶áÎÙ¾¦¶ÈÃÏ°è¡¢Âè1¼ïÃæ¹âÁØ½»µïÀìÍÑÃÏ°è
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤ÃÏ¾å5³¬·ú
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1,108.41Ö
´Ö¼è¤ê¡§1LDK¡Á3LDK
ÀìÍÌÌÀÑ¡§44.0Ö¡Á80.74Ö
Áí¸Í¿ô¡§39¸Í¡Ê°ìÈÌÈÎÇäÂÐ¾Ý¸Í¿ô31¸Í¡Ë
½×¹©»þ´ü¡§2027Ç¯3·î²¼½Ü½×¹©Í½Äê
»ö¶È¼ç¡§»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë
Àß·×¡¦»Ü¹©¡§¶½·ú¼Ò
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§https://www.31sumai.com/mfr/X2219/
