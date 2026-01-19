　19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比70円安の5万3590円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては6.43円高。出来高は4486枚となっている。

　TOPIX先物期近は3655ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.4ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53590　　　　　 -70　　　　4486
日経225mini 　　　　　　 53595　　　　　 -65　　　 72191
TOPIX先物 　　　　　　　　3655　　　　　-4.5　　　　4602
JPX日経400先物　　　　　 32890　　　　　 -35　　　　 370
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-3　　　　 499
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース