19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比70円安の5万3590円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては6.43円高。出来高は4486枚となっている。



TOPIX先物期近は3655ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.4ポイント安で推移。





○主要先物価格・22時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 53590 -70 4486

日経225mini 53595 -65 72191

TOPIX先物 3655 -4.5 4602

JPX日経400先物 32890 -35 370

グロース指数先物 732 -3 499

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

