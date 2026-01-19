2026年1月14日（水）から、北海道内の『クリスピー・クリーム・ドーナツ』5店舗にて、『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ』が期間限定で販売されています。

『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道』シリーズは、北海道の食材や名産品、文化に着目して開発されているプレミアムドーナツです。

今回新登場した『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ』は、北海道ならではの冬の風物詩のひとつ“流氷”と、北海道らしい冬の動物“あざらし”をイメージした、キュートな表情が愛らしい冬限定のあざらしドーナツです。

ふわふわのドーナツをホワイトチョコでコーティングし、上からキラキラしたざらめとパチパチ弾ける水色のキャンディを散りばめ、きらめく流氷の景色が表現されています。

ドーナツの中心には、北海道産ミルク入りのクリームを絞り、ホワイトチョコで口元を、ビターチョコで目を描き、流氷の間からひょっこりと顔をのぞかせる可愛らしいアザラシに！

詳細情報

クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ

販売期間：2026年1月14日（水）～5月上旬頃予定 ※なくなり次第終了

価格：388円（イートイン 396円）

販売店舗：sitatte sapporo店、札幌ポールタウン店、札幌ル・トロワ店、千歳アウトレットモール・レラ店、マルヤマ クラス店

※販売方法は予告なく変更となる場合があります。

※デリバリーは商品の在庫状況によって販売メニューが変更になる場合があります。

※デリバリーは店頭の販売価格と異なります。また、配送手数料は条件によって異なります。

※店舗により、「Uber Eats」「出前館」「Wolt」「menu」の取り扱いサービスが異なります。詳細は公式HPの店舗情報をご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

北海道内の5店舗のみで販売中の『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ』。

パチパチはじける水色のキャンディとミルキーでやさしい道産ミルクのハーモニーが楽しめる新商品が登場しています！

北海道の冬景色から生まれたこの冬だけのキュートなドーナツで、北海道らしさあふれる味わいを楽しんでくださいね◎

