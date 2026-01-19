香港メディアの香港01は18日、中国のSNSで「最も受け入れられない香港の文化」が挙げられたことを伝えた。

中国のSNS・小紅書（RED）で先日、「最も受け入れられない香港文化は何か？」との質問があり、話題になった。記事によると、同投稿に対して中国のユーザーからは「冷たい飲み物には3香港ドルの追加料金がかかる」「10％のサービス料が加算される」「冷房（エアコン）が寒すぎる」「飲食店に飲み物を持ち込めない。見つかると罰金」「食事の際に相席を要求される」「中国語と英語が混ざっている」「ささいなことでも苦情を言う」「接客態度が悪い」などが挙げられた。

ただ、最も共感を集めたのは「街中で自由にしゃがむことができない」という意見だったといい、「なぜ香港では行儀が悪いことになるのか理解できない」「中国本土では普通にしゃがむ。なぜ香港ではいけないのか」「道路の中央で堂々としゃがんでいるわけじゃない（道の端）のに、通りかかった人から軽蔑するような視線を向けられた」といった声が上がったという。

一方で、中には「たぶん（香港の人は）見た目が良くないと感じるのでは？」「狭い道でしゃがんだら他の人の迷惑になるかもしれない」といった真っ当な意見も見られたそうだ。

このほか、「香港は何となく居心地が悪く、なじみにくい。高度に商業化されているせいかもしれないが、皆とても忙しく、人情味がないように感じる。やはり中国本土の方が良い。どこへ行っても少しは会話ができるし、無口な人でも冷淡な印象は与えない」とのコメントもあったが、これに対しては「どの場所にもそれぞれの文化や習慣があるのだから、郷に入っては郷に従うべき」「互いにおとしめ合うのはもうやめないか」といった意見が出ていたと記事は伝えている。（翻訳・編集/北田）