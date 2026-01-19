「SixTONES」の郄地優吾が19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。郄地家にある「変なルール」を明かした。

郄地は横浜育ち。「親父も生粋の横浜っ子で、郄地家に変なルールがありまして、多摩川を越えて東京に行くなっていう」と語ったもの。

驚く共演者の声に「プライドが凄い高いんです。横浜の。東京に行かなくても横浜で全部完結できるぞっていう。なので、僕、この仕事するまで、多摩川をほぼ越えたことがなかったです」と明かした。

また、郄地が初めて多摩川を越えたのは、中学3年生の時の日本テレビ「スクール革命!」3年J組！新入生オーディションだったとし「初めて親父と一緒に汐留に来ました。その時は“俺も一緒に行く”って。それで新橋付いて、“ここがSL広場だぞ”って親父に紹介されて」と語った。

「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「お父さん詳しいじゃん！越えちゃいけない割には」と言われると「親父は詳しかったんです。意外に。イチローの号外を配っていたんです。号外というのを初めて見て。テレビでしか見たことがない。“優吾あれもらってこい”って、中3の俺は号外をもらいに行って、“これが東京だぞ”って言われて…」と言うと、上田は「スゲえ浮かれているじゃん、お父さん！」と突っ込んでいた。