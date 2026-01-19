ÃËÀÊÝ°é»Î¡¢¾¯Ç¯°ü¹Ôµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡SNS¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ÇÈ¯³Ð
¡¡ÏÂ²Î»³¸©·Ù³¤Æî½ð¤Ï19Æü¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©ÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÊÝ°é»ÎÃ«¸ýµ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¡áÏÂ²Î»³»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¡¢½ð¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤¬Èï³²ÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2024Ç¯12·î25Æü¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¾¯Ç¯¤¬18ºÐ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é°ü¹Ô¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡£¾¯Ç¯¤È¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÏÂ²Î»³»ÔÎ©¤ÎÊÝ°é½ê¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤Ï¡Ö¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£