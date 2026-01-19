¡Ú¥Î¥¢¡¦£Í£Í¡Û¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¡HAYATA¤È¤Î·ãÆ®À©¤·GHC¥Ï¡¼¥É¥³¥¢Ã¥¼è¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¡Ö£Í£Ï£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Í£Á£Ç£É£Ã¡Ê£Í£Í¡Ë¡×¤Î¿·¾Ï¡Ö£Ò£É£Ó£É£Î£Ç¡¡£Ó£Õ£Î¡¡£Ó£Å£Á£Ó£Ï£Î¡×¤¬£±£¹Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥¤¥ó¤Ç¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡Ê£³£¸¡Ë¤ò·âÇË¤·¡¢£Ç£È£Ã¥Ï¡¼¥É¥³¥¢²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤¹¤ëÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¿¥¤¥¿¥¹¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¾åÃÊ¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÇØÃæ¤«¤éÎ®·ì¡£¤µ¤é¤ËÊ¢Éô¤Ë¥¤¥¹¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¾å¡¢¥¤¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤Ë·îÌÌ¿åÇú¤ÇÄÙ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨È´¤¯¤È¡¢°ì½Ö¤Î¥¹¥¤ò¤Ä¤¤¤Æ£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¾ö¤Þ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤ï¤»¤ÆÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¼°¤Î¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ò¥º¥Ð¥ê¡£ºÇ¸å¤ÏÇ´¤ë£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤ò¥Ó¥Ã¥°¥¢¥°¥ê¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¿¥¤¥¿¥¹¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡ª¡¡²¶¤¬Éé¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Ä¤Ï¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¤À¡ª¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤ë¡£²¦ºÂÃ¥¼è¤Ç£Í£Í¤Îà´éá¤Î£±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥¿¥¹¤Î¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ï¡Ä¡£