ノアの「ＭＯＮＤＡＹ ＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」１９日の新宿大会で、ＧＨＣ女子王者の岩谷麻優（３２）が林下詩美（２７）の挑戦をとうとう受諾した。

ＭＭはこの日、新章「ＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮ ＳＥＡＳＯＮ」が開幕。そのセミでマリーゴールドの岩谷、青野未来組とエボリューションのＺＯＮＥＳ、Ｃｈｉ Ｃｈｉ組が対戦した。試合は序盤から両軍の意地が交錯する熱戦に。だが終盤、ＺＯＮＥＳと一騎打ちになり、ロープの反動を利用して原爆固めで投げるなど追い込む。最後は月面水爆で華麗に飛び、貫禄勝ちを収めた。

その試合後、愚零闘咲夜が登場し、岩谷が持つＧＨＣ女子のベルトを見つめる。続いて毒霧を岩谷に…かと思いきや、クルリと振り向いてＣｈｉ Ｃｈｉに放つ。そしてＺＯＮＥＳに肩を貸して花道を後にした。

その様子を岩谷が見送っていたところ、背後から登場したのが詩美だ。マイクを持った詩美から「私はやっぱりそのＧＨＣに挑戦したいよ。彩羽匠が持っていた時に挑戦して引き分けで取れなくて、今、岩谷麻優が持っている。私にとって思い入れのあるベルトを、私にとって特別な岩谷麻優が持っている。絶対に挑戦したい」と改めて挑戦を表明された。

これに岩谷は「詩美。しつこいね。しつこいけど、このベルトに対する気持ちとか、麻優に対する思いとかすごい伝わってくる。実行委員会はどこにいるの？」ととぼける。だが詩美から「実行委員とかそんなのどうでもよくない？ 私が岩谷麻優に挑戦したい。それだけ！」と正面から求められた。

これには岩谷も「かっこいいね。うん。分かりました」と受諾。自身の周年記念大会として行われるマリーゴールド２４日の東京・後楽園ホール大会をその場に指定し「このベルトをかけてやりましょう。なんでも受けて立ちます。なんでも受けて立ってください。その上で岩谷麻優が高い壁だって全力で知らしめてやります」と、ベルトを誇示してみせた。