「購入だけで罪になる恐れ」中国フリマサイトに日本の“警察の制服” 特殊詐欺などに悪用の可能性も指摘【Nスタ解説】
実は今、中国のフリマサイトでは「コスプレ用」として、日本の警察グッズなどのレプリカが大量に出品されているのです。
【写真で見る】中国フリマサイトに大量出品されている警察グッズなどのレプリカ
「コスプレを楽しんでいるだけ」中国のフリマサイトに“警察グッズ”
水色のシャツと濃紺のスラックスを着ている人物。袖には「警視庁」のワッペンがついています。価格は日本円で約2300円。
さらに、「警視庁帽子」と書かれた帽子やジャケットまでありました。実物と比べてみると、非常に似ていることがわかります。
これらは本物なのでしょうか？出品者の意図は一体？
出品者
「レプリカ品であり、公式品ではありません。みんなコスプレを楽しんでいるだけ。そんなに神経質になる必要はないと思います」
街の人
「これは見分けがつかないな。怖いですね、はっきり言って。もう誰を信じればいいのか」
「制服を着ていると警察の人だと思い込むので、見た感じでは警察と信用してしまうかもしれない」
専門家は日本で数多く発生している特殊詐欺に、こうしたレプリカの制服などが悪用される可能性を指摘します。
犯罪ジャーナリスト 石原行雄氏
「中国のフリマサイトに直接日本の犯罪グループがアクセスをして、そこから購入するというのも一つルートとしては考え得ること」
出品された“警察グッズ”を購入すると…？
井上貴博キャスター：
フリマサイトを見てみると、警察のものだけではなく自衛隊やJR職員のもの、国会議員のバッチなども出品されていました。
コスプレの域を超えて、犯罪に使われるという可能性が出てきていますが、購入者は罪に問われるのでしょうか。
インターネットを介した取り引きに詳しい冨宅恵弁護士によると、「レプリカでも購入しただけで罪になる恐れがある。公記号不正使用の未遂にあたる（3年以下の拘禁刑）可能性も十分にある」ということです。