東京電力は1月20日に14年ぶりの再稼働を予定していた柏崎刈羽原発について再稼働を延期すると発表しました。17日、試験中に発生した制御棒の警報トラブルによるもので東京電力は「安全を確認しながら進めていく」としています。



19日夕方、東京電力が臨時で開いた会見で、14年ぶりに控える６号機の再稼働を延期することを発表しました。



6号機をめぐっては17日、再稼働に向けた確認作業として原子炉から制御棒を引き抜く試験を行っていた際トラブルが発生。制御棒1本を引き抜き、さらにほかの制御棒を選択したところ、通常、作動すべき警報が鳴らなかったということです。





調査の結果、30年前の原発建設時に行われた制御棒の設定ミスが原因であったと判明。〈柏崎刈羽原発 菊川浩ユニット所長〉「制御棒のペアロットの設定の仕方に誤りがあることを確認しております」すでに制御棒の設定を見直し問題は解消。現在、ほかの制御棒でも問題なく警報が鳴るか確認中ですべての作業が1日から2日程度かかることから20日の再稼働の延期を発表しました。〈柏崎市 桜井雅浩市長〉「一言で申し上げるならば非常に残念であるということです。制御棒という形になればやはり皆さん不安を抱かれる方が多いというのも容易に想像がつくところではありますので皆さんにわかりやすいような正直な正確な情報を提供してもらいたいと願っています」〈柏崎刈羽原発 菊川浩ユニット所長〉「日付ありきではなくて安全を確認しながら進めていくことが大事だと思っています。しっかり確認して次のステップに進んで問題ないか。各ホールドポイントの中でなにか懸念がないかを見ながら進めていく姿勢は特に変えるものではない」東京電力は、現時点で再稼働の日程を未定としていますが、2月26日に計画する営業運転日は大きくずれ込むことはないとしています。