日本アカデミー賞協会が19日、『第49回 日本アカデミー賞』の受賞者を発表。吉沢亮さん（31）が主演する映画『国宝』が優秀作品賞を含む13部門で最多受賞となりました。

映画『国宝』は優秀作品賞のほか、優秀主演男優賞や優秀監督賞、優秀脚本賞を受賞。横浜流星さん（29）、渡辺謙さん（66）や高畑充希さん（34）、寺島しのぶさん（53）ら出演者も優秀助演男優賞・優秀助演女優賞などを受賞しています。

■“歩く男”を演じたベテラン俳優ら7人が新人俳優賞

また、映画初出演ではなくとも、主演・助演クラスの大役を演じ、印象を与えた俳優に贈られる新人俳優賞は『８番出口』で“歩く男”を演じた河内大和さん（47）をはじめ、白山乃愛さん（13）、中島瑠菜さん（19）、坂東龍汰さん（28）、松谷鷹也さん（31）、見上愛さん（25）、森田望智さん（29）の計7人が受賞しました。

発表された賞のうち、正賞15部門は受賞者・作品の中から最優秀者・最優秀作品を選出。3月13日に行われる『第49回 日本アカデミー賞 授賞式』で発表されるということです。