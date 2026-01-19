SixTONES¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¡»Ò¶¡¤Îº¢ÃÏ¸µ¤Î¸ø±à¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¨¤¤¤¦¤Þ¤¤ÃËÀ¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê
¡¡¡ÖSixTONES¡×¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ê28¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢ÃÏ¸µ¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ËÜ¤Ï²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è½Ð¿È¤Ç¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¸ø±à¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¨¤¤¤¦¤Þ¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îµ»½ÑÊ¹¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡É¡×¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼ÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ï¤±¤À¡×¤È¸À¤¦¤È¡ÖÂ¤µ¤Ð¤¤¬À¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡£¡Ö¥Ð¡¼¤Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¤µ¤ó¡£½ÓÊå¤¬¤½¤³¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡È½ÓÊå¥¹¥²¥¨¡É¡×¤È¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼½ÓÊå¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Û¤«¤Ë¤âÀ¨¤¤¶Ã¤¯Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£Á¬Åò¤Ç¡¢¡È¤è¤¤¤·¤ç¡É¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¤¥³¥ï¥â¥Æ¤Î¡£Á´¿È¼¾ÉÛÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤éÄ³Ìî¤µ¤ó¡×¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÄ³ÌîÀµÍÎ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£