高市政権と対峙する構図作れず苦戦か

高市首相（自民党総裁）の衆院解散表明に、野党は一斉に反発した。

これまで物価高対応に注力する姿勢を見せていた首相が一転して解散に踏み切り、新年度予算案の審議が先送りとなったためだ。解散から投開票まで１６日間しかない「超短期決戦」や真冬の選挙戦にも、批判の矛先を向けている。（重松浩一郎、中田隆徳）

「『積極財政』の信を問いたいなら、５日の週に解散していれば（予算案の）年度内成立ができたはずだ」

立憲民主党の野田代表は１９日、国会内で記者団にこう述べ、首相の判断に苦言を呈した。

野党は批判で足並みをそろえる。国民民主党の玉木代表は早期成立への協力を自民と約束していただけに、「年度内成立は不確かな状況だ。今のままでは十分な対応が取られていない」と反発した。

自民との連立を離脱し、立民と新党「中道改革連合」を結成した公明党の斉藤代表も「年度内に予算を作ることが国民の不安に答えを出すことになる。解散に疑問を持たざるを得ない」と首をかしげた。共産党の田村委員長も「大義もなく国民主権を軽んじる解散は例がないのではないか」と憤る。

首相は投開票を２月８日とすると表明した。真冬の選挙戦で受験シーズンと重なるほか、解散から投開票までの期間は戦後最短で自治体などの事務負担増も懸念されている。野田氏は「何でこの時期なのかしっかり聞かなければいけない」と語った。

野党は「堂々と受けて立つ」（野田氏）など、反転攻勢の構えを見せようとしているが、虚を突かれた格好で選挙となり、まとまりを欠いているのが実情だ。

立民、公明は急ごしらえで中道改革の結成に至ったが、短期間で新党名を有権者に浸透させるのは容易でない。国民民主は独自路線を貫く構えを見せ、れいわ新選組や、かつて立民と協力関係にあった共産党も中道改革と距離を置く。

野党が一枚岩となって高市政権に対峙（たいじ）する構図を作れておらず、厳しい選挙戦となる展開も予想される。