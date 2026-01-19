【457人調査】メンタルが弱い人向きの仕事、3位は「データ入力」、2位「在宅ワーク」、1位は？
メンタルに自信がない人にとって、毎日の通勤や、同僚と職場で顔を合わせることなど日常的にしんどさを感じることもあるようです。メンタルが弱いと感じる人でも働きやすい仕事はあるのでしょうか？
457人を対象に実施された「メンタルが弱い人に向いている仕事に関する意識調査」（ビズヒッツ）から、「向いている職業」をランキング形式で紹介します。
【457人調査】メンタル弱めな人が職場でつらいと感じる瞬間、2位は「指摘された時」
続いて、「メンタルが弱い人」が選ぶ人気の職業トップ3と、アンケートに寄せられた声を紹介します。
「黙々とできて、最低限の関わりで済むから（30代・女性）」
「他人との駆け引きや交渉など面倒な作業がなくて、自分のペースで仕事の配分を決めて作業できること。アイデアや考えを巡らせて悩むことが少ないのも、精神的なプレッシャーが少なくなるのでおすすめです（50代以上・男性）」
「落ち込んでもすぐ家で休めるので、たいていのことは気にならなくなりました。たまに出社することが気分転換になります（20代・女性）」
「直接的に人と関わることなく、やり取りも基本的にメッセージなどで形に残るため、内容を見返せていい。自分しか部屋にいないため、周囲の雰囲気などを直接感じることなくのびのびと仕事できる（30代・女性）」
「半導体製造の現場で基盤を溶接する仕事。単純作業なうえ、ある程度手先が器用な場合、難しい作業を任され頼りにされるのでおすすめです。『あなたでないと、この作業はできないから』という雰囲気になり、叱責されたり無視されたりする方向にならないのです（40代・男性）」
「黙々と作業台に向かって組み立てをしていればいいので、他人と関わることが少なく、ストレスを感じにくいです。メンタルが弱くても、仕事になり、お金を稼げます（50代以上・男性）」
メンタルに不安がある人こそ、無理せず安心して働ける環境を選ぶことが長く働き続けるためのカギになりそうです。
(文:All About 編集部)
