俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは1月19日、投稿を更新。手術着を身にまとった橋本さんの姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：橋本環奈さん公式Instagramより）

俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは1月19日、投稿を更新。格好いいオフショットを公開しました。

同アカウントは「『ヤンドク！』第２話！今夜9時放送です！是非ご覧下さい」とつづり、1枚の写真を投稿。手術前の医者の格好をした橋本さんの姿です。両手の甲を前に向けて上げており、緊張感が漂う場面ですが、目線はしっかりとカメラに向けられています。

コメントでは「ネイル乾燥中」「楽しみです！！！みます！！！」「カッコいい！」「こんなに良いんですか...？というレベルでオフショットの供給があって幸せすぎるます」「オペ姿、めっちゃ格好良いですね」「医師役ハマり過ぎ！」と、絶賛の声が寄せられました。

オフショットを多数公開

2日には、白衣姿でピースをする橋本さんのオフショットを公開していた同アカウント。とてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)