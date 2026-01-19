「こんなに良いんですか...？」橋本環奈、手術姿に反響！ 格好いいオフショットに「医師役ハマり過ぎ！」の声
俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは1月19日、投稿を更新。格好いいオフショットを公開しました。
【写真】橋本環奈の手術姿
コメントでは「ネイル乾燥中」「楽しみです！！！みます！！！」「カッコいい！」「こんなに良いんですか...？というレベルでオフショットの供給があって幸せすぎるます」「オペ姿、めっちゃ格好良いですね」「医師役ハマり過ぎ！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「カッコいい！」同アカウントは「『ヤンドク！』第２話！今夜9時放送です！是非ご覧下さい」とつづり、1枚の写真を投稿。手術前の医者の格好をした橋本さんの姿です。両手の甲を前に向けて上げており、緊張感が漂う場面ですが、目線はしっかりとカメラに向けられています。
オフショットを多数公開2日には、白衣姿でピースをする橋本さんのオフショットを公開していた同アカウント。とてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
