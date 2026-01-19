¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3°ÌÎëÌÚ¹ëÂÀ¤ËÌîµå¤òÂ³¤±¤µ¤»¤¿Â¸ºß¡¡àÆÃ·±á»Ü¤·¤¿·»¤È¸µGÀï»Î¤Î¹â¹»²¸»Õ
¡¡½µ¤Ë1ÅÙ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤ÎÊâ¤ß¤ä²£´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Öµ±¤±¡ª¡¡2026sh¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤ÎÂè3²ó¤Ï¡¢3°Ì¤ÎÎëÌÚ¹ëÂÀÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡áÂç¾¦Âç¡á¤Ç¤¹¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ç¤ÏàÆÃ·±á¤ò»Ü¤·¤¿·»¡¢Åê¼êÅ¾¸þ¤ò´«¤á¤¿¹â¹»¤Î´ÆÆÄ¤¬¶¥µ»·ÑÂ³¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂ®147¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼è¤ê¾å¤²¤ëÁª¼ê¤Î½é½Ð°Ê³°¤Ï·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡3¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤ÎÎëÌÚ¹ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÄ¾¯»þÂå¤«¤éÌîµå¤Ï¿È¶á¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹·»¤ÎÎÏÌé¡Ê34¡Ë¡¢¼¡·»¤Î¾Ìé¡Ê31¡Ë¤È²È¤ÎÃæ¤Ç¥´¥í¤òÊá¤ëÎý½¬¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÎàÆÃ·±á¤Ï¸·¤·¤¯¡¢ËèÈÕµã¤¤¤¿¡£¡ÖÌîµå¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊì¤Î¤ß¤É¤ê¡Ê55¡Ë¤Ï²û¤«¤·¤à¡£
¡¡¾®³Ø2Ç¯¤«¤éÆð¼°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¡£¡ÖÌîµåÆ»¶ñ¤Ï·»2¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÎëÌÚ¹ë¤Ï¸ì¤ë¡£¾®³Ø3Ç¯¤Î»þ¡¢Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤òÍÜ¤¤¤¿¤¯¤ÆÃÂÀ¸Æü¤ËÂîµåÂæ¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Àµ·î¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤ÎÂîµåÂç²ñ¤¬¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë°ì²È¡£·»2¿Í¤ÏÃæ³Ø¤«¤é»Ï¤á¡¢Êì¤Ï¸½ºß¤â´À¤òÎ®¤¹¡£ÎëÌÚ¹ë¤âÃæ³Ø¤«¤é¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÌîµå¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂ³¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾Ìé¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¾¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÊá¼ê¡£2Ç¯¤Î»þ¡¢Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎÃæ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¹â¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£Åö»þ´ÆÆÄ¤Î¸¶½Ó²ð¡Ê48¡Ë¡á¸½Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë´ÆÆÄ¡á¤ËÅê¼êÅ¾¸þ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸¶¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂÎ¤Î´ØÀá¤¬½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¡×¡£1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¤òÉÕ¤±¤¿¡£¡ÖÁÇËÑ¤ÇÁÇÄ¾¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËµÛ¼ý¤·¤¿¡×¤È¸¶¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎëÌÚ¹ë¤ÏÇº¤ó¤À¡£À©µå¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬µåÂ®¤Ï135¥¥í¤Û¤É¡£¾å¤ÎÉñÂæ¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£3Ç¯½Õ¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¡£¡ÖÂç³Ø¤Ç¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×¡£¸¶¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Î¤ª¤Þ¤¨¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡½¡£
¡¡¡Ö¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁªÂò¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎëÌÚ¹ë¡£¸¶¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çµå¤òÊá¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿¤Ó¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£3Ç¯½Õ¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ140¥¥í¤ò½Ð¤·¡¢²Æ¤ÎÂç²ñÁ°¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç144¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¤ÏÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Î¸«Êý¤ò¶µ¤¨¡¢Åêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤¿¡£²Æ¤ÎÀÅ²¬Âç²ñ¡£±¦ÏÓ¤Ï¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¸ú¤Ë»È¤¤¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¸ò¤¨¤Æ»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Á´7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤â·è¾¡¤ÇÀÅ²¬¹â¤ËÇÔ¤ì¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¾¦Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢»ØÆ³¼Ô¤«¤é¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼Å¾¸þ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¶ìÏ«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²Æ¤ÎÅ·ÍýÂç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ7²óÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È2Ç¯½Õ¤Ë147¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯½Õ¤Î´ØÀ¾Ï»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨0¡¦00¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Î1²óÀï¤Ç¤ÏÃæ±û³Ø±¡ÂçÀï¤Ç´°Éõ¤·¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¶¯²½¹ç½É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡×¡£½é¤á¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¸å¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¸¶¤«¤é¸ÀÍÕ¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¾ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡½¡£¥×¥í¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÈÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¸¶¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹ëÂÀ¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¸±¤·¤¤Æ»¤Ç¤â°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÉã¤Î¾ÏÆó¡Ê52¡Ë¤¬ÅÐ»³²È¤Ç¥×¥í¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤Î»°±º¹ëÂÀ¤«¤éÉÕ¤±¤¿¡£²Ú¡¹¤·¤¤¥×¥í¤ÎÄº¤Ø¡¢²Ì´º¤ËÅÐ¤êÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë
¡¡ÎëÌÚ¡¡¹ëÂÀ¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤´¤¦¤¿¡Ë2003Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£ÅòÅÄ¾®2Ç¯¤«¤é¡ÖÀõ°æÀ¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡×¤ÇÆð¼°¤ò»Ï¤á¤ë¡£Àõ°æÃæ»þÂå¤ÏÆð¼°¡Ö¼¢²ì¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉJ¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ë½êÂ°¡£Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç¾¦Âç¤Ç¤Ï4Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£175¥»¥ó¥Á¡¢85¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£ÇØÈÖ¹æ26¡£