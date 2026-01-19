1月19日はかなり過ごしやすく、コートいらずで歩けるくらいでした。風もなく穏やかな1日で、桜が咲く頃の陽気となりました。

【写真を見る】ぽかぽか陽気も…乾燥続く 静岡県内も火の取り扱いに要注意「強烈寒波」の影響は？

クリスマス以降まとまった雨なし…火災に注意

ただ、静岡県内はクリスマス以降、まとまった雨が降っておらず、火の取り扱いには注意が必要です。

17日に発生した静岡県藤枝市の山林火災について、19日の様子を見ると、消防活動が功を奏してかなり煙がおさまったように見えます。

午後5時、藤枝市によりますと、火や煙はおさまったものの、まだぶり返す可能性があるということです。この先も火の取り扱いには十分注意してください。

2026年から運用「林野火災注意報」

2026年から、消防本部から「林野火災注意報」という情報が発令されるようになっています。

これは乾燥している日に発表されるもので、消防本部のホームページや自治体のSNS、メールなどを登録しておくと届くようになります。こういった情報にも目を向けてみてください。

強烈寒波、静岡は「20日までは逃れられる」

「強烈寒波」という言葉が聞こえてきていますが、静岡県に関しては20日までは寒波から逃れられると言えそうです。