¥É¥¤¥Ä¡¢EV¹ØÆþ¤ÎÊä½õÀ©ÅÙºÆ³«¡¡2026¡Á29Ç¯¤Ë
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Ï19Æü¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ä¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHV¡Ë¤Î¹ØÆþ»þ¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ò2026¡Á29Ç¯¤ËºÆ³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£23Ç¯¤ËÀ©ÅÙ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤¬´ð´´»º¶È¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏEV¤ÎÉáµÚ¤ÎÃÙ¤ì¤ËÄ¾ÌÌ¡£Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î·ã¤·¤¤²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢»º¶È³¦¤«¤éÊä½õºÆ³«¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡30²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó5500²¯±ß¡Ë¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ìó80ËüÂæ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1ÂæÅö¤¿¤êºÇÂç6Àé¥æ¡¼¥í¤ÎÊä½õ¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Ï30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1500ËüÂæ¤ÎEV¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÉ¸¤Ë16Ç¯¤«¤éÊä½õÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êä½õ¶â¤Îºâ¸»¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡