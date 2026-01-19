俳優の岡田准一（45）が19日、自身のXを更新。ポルトガルの首都リスボンで行われた欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」に出場したことが話題となった岡田だが、「試合終わったら食べるって思ってたやつ」を投稿し、大きな反響を集めた。

岡田は日本時間18日、同大会のマスター4黒帯ライトフェザー級（64キロ以下）1回戦に出場。対戦相手は2025年の世界大会で2位に入ったブラジルの実力者で、岡田は惜しくも敗れてしまった。

試合後にはXで「ヨーロピアン初戦で敗退しました、、、世界のレジェンド先生と戦えて光栄で嬉しかったです。ワンミスも許さない黒帯の世界、ヒリヒリ楽しかったです。いい時間でした」と報告していた。

熱戦から一夜明けた19日、「試合終わったら食べるって思ってたやつ。しみる」とつづり、マクドナルドのハンバーガー、ポテト、ドリンクのセットの写真を投稿。これには「たくさんお食べ〜〜」「岡田様がマックを食べてるっていう事実が尊すぎる。。私もマックにしよ笑」「最高のご褒美ですね」「ポルトガルのマクドにはロイヤルベーコンってのがあるんですね」などのコメントが寄せられていた。